Медали Большунова и 400 миллионов у Роналду. Как прошла неделя звёзд спорта?
Сегодня среда, а это значит, что пора заглянуть в Instagram к известным спортсменам.
Сегодня среда, а это значит, что пора заглянуть в Instagram к известным спортсменам.
Дмитрий Губерниев и медали Большунова
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А вот норвежец Йоханнес Клебо не очень доволен Играми
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Кристина Тимановская пряталась под одеялом
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