Ср, 23.02.2022
Эти меры ударят по России, и ударят сильно. Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии, о санкциях против России
Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии, о санкциях против России

Медали Большунова и 400 миллионов у Роналду. Как прошла неделя звёзд спорта?

Сегодня среда, а это значит, что пора заглянуть в Instagram к известным спортсменам.
 

Дмитрий Губерниев и медали Большунова

Так Большунова встретили дома

Александр Большунов и Анна Щербакова - герои Олимпиады-2022

А вот норвежец Йоханнес Клебо не очень доволен Играми

Ангелина Мельникова грелась в тёплых странах

Фёдор Смолов на стиле

Улыбчивая теннисистка Эмма Радукану

Праздник в семье Элвиса Мерзликина

Селфи от Елизаветы Туктамышевой

Кристина Тимановская пряталась под одеялом

Криштиану Роналду стал первым человеком с 400 миллионов подписчиков в Instagram

Мало кто на этой неделе не сделал фото с этой надписью. Вот и легкоатлетка Синдия Букша не удержалась

Юлия Левченко в Национальном дворце искусств "Украина"

Красотка Дарья Белодед

Чёрно-белые фотокарточки от волейболистки Анны Лазаревой

Роберт Левандовски пил кофе и задумчиво смотрел вдаль


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