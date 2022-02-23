Медали Большунова и 400 миллионов у Роналду. Как прошла неделя звёзд спорта?

А вот норвежец Йоханнес Клебо не очень доволен Играми

Криштиану Роналду стал первым человеком с 400 миллионов подписчиков в Instagram

Мало кто на этой неделе не сделал фото с этой надписью. Вот и легкоатлетка Синдия Букша не удержалась