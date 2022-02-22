Выявлено 11 837 новых случаев Covid-19, скончались 17 человек. Положительный - почти каждый второй тест

Больше случаев было выявлено только 19 февраля - 11 992.

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:​

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;

два человека - в возрасте от 60 до 69 лет;

три человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

шесть человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

пять человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

10 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, семеро были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 4479 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 7358 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения повысился до 7220,8 случая. Вырос и кумулятивный показатель за семь дней - до 3577,4 случая.

Всего вчера было сделано 23 803 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 49,7%, что является новым рекордным показателем.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 601 600 жителей Латвии, умерли 5130 человек с Covid-19.

Госпитализации

Число пациентов с Covid-19 в латвийских больницах за истекшие сутки уменьшилось с 1296 до 1280 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

За сутки госпитализированы 169 пациентов с Covid-19, столько же выписано.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 639 человек, из них у 557 среднетяжелое течение заболевания, состояние 82 человек - тяжелое.

Страны Балтии

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 6812 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 18 человек, сообщил во вторник Департамент статистики страны.

Из выявленных за минувшие сутки случаев заболевания 5830 были первичными заражениями, 975 - вторичными, а семь пациентов заразились в третий раз.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1865 человек, из них 109 - в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели хотя бы один раз 871,5 тыс. человек, от этой болезни умерли 8293 человека.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 3787,5 случая.

Эстония

В Эстонии выявлено 5267 новых случаев коронавируса, скончались 11 человек.

По состоянию на вторник госпитализированы 624 пациента с коронавирусом. 320 пациентам стационарное лечение требуется из-за тяжелой формы Covid-19, из них 210 человек (65,6 процента) не вакцинированы, а у 110 человек (34,4 процента) завершен курс вакцинации.

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 9587 тестов, позитивный результат дали 5267 тестов. За минувшие 7 дней на 100 000 полностью вакцинированного населения заражалось в среднем 354,9 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированного населения заражалось в среднем 537,2 невакцинированных человека в день.