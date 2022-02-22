Видео ⟩ Какие автомарки ржавеют чаще?

"В латвийских условиях трудно придерживаться уровня, при котором машина не ржавеет. Однако, по нашим наблюдениям, особенно сильно этому подвержены японские автомобили: Toyota, Mazda, Honda. Актуально это и для корейских автомобилей", - говорит Райвис Алкснис, представитель Krown в Латвии.

Не напрасно в свое время даже было разработано особое ценовое предложение на подержанные Mazda. Алкснис признает, что в последние годы "халтурить" начали и немецкие производители. Уровень качества пошел вниз, например, у Volkswagen Group.

Когда-то Volkswagen были крепче, теперь же ржавчина появляется намного быстрее.

"Речь об автомобилях, которым не менее 7-8 лет. Понятно, что ржавчина появляется на болтах и ​​деталях подвески уже в первый год. Поэтому мы повторяем - чем раньше начнете обработку, тем дольше машина останется в хорошем состоянии. Не стоит ждать появления ржавчины, а потом уже думать об обработке", - говорит Алкснис

Видео: Сюжет передачи Auto ziņas (на латышском языке)

Но какие марки и модели наиболее устойчивы к коррозии?

Райвис Алкснис: "Положительные отзывы - о BMW. Не говорю об авто 2002 года выпуска, там все плохо. Этим машинам больше 20 лет. Я не видел ржавого десятилетнего Порше, но если мы посмотрим на 20-летний, там другой разговор".

Люди часто думают, что внедорожники - априори наиболее устойчивы к коррозии. Печальный опыт Krown показывает, что это не так.

Райвис Алкснис: "Однозначно это будут модели Toyota - RAV4, Land Cruiser. Вчера был случай, когда машину пришлось спускать с подъемника, потому что в полу была дыра".