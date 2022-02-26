Отвлечься! ⟩ 5 контактных зоопарков недалеко от Риги

ФОТО: RUS TVNET

ФОТО: RUS TVNET

Зоопарк Rezidence (15 км Риги)

Зоопарк Rezidence - это зоопарк нового поколения и комплекс отдыха. Также это один самых больших контактных зоопарков в Латвии. Комплекс находится недалеко от Риги, под Саласпилсом.

Здесь можно встретить много разнообразных животных - от попрошаек-козлят до голодного верблюда. Домашние птицы, ламы, ослы, пони, альпаки, овцы - животных действительно много. От общения с ними точно останутся незабываемые эмоции. Еду для животных можно купить на месте.

ФОТО: RUS TVNET

Территория большая и ухоженная, есть где погулять и сделать красивые фотографии. Здесь также есть развлечения для детей (и не только). Качели, различные интересные объекты - например, красный автобус посреди поля, машина, засаженная цветами, или телефонная будка в лондонском стиле, в которой живут белки.

ФОТО: RUS TVNET

Больше информации о зоопарке и ценах можно найти здесь.

! В данный момент зоопарк закрыт из-за ограничений в связи с Covid-19. Предположительно контактный зоопарк откроется 1 апреля 2022 года, сообщили RUS TVNET в Zoo Residence.

Mini Zoo Skaistkrasti (34 км от Риги)

На территории комплекса Skaistkrasti есть несколько гостевых домов и мини-зоопарк. Здесь можно насладиться спокойствием, понаблюдать и пообщаться с самыми разными видами домашних животных. И, конечно, покормить их. Территория не очень большая, но интересных животных здесь хватает. Здесь живут альпаки, ламы, пони, ослы, бараны, козы, собаки, кролики, павлины, лошади, еноты, суслики, нутрии, зайцы, различные виды уток, гуси, куры, фазаны, голуби. Есть возможность покататься на лошадях (резервировать нужно заранее).

На территории комплекса находятся несколько гостевых домов с саунами, также есть возможность зарезервировать горячую купальню. Здесь есть места для пикника, поэтому можно запланировать не только прогулку, но и отдых.

К тому же комплекс находится недалеко от Риги.

Время работы: с пятницы по воскресенье с 11:00 до 18:00

Цена за вход: 5 евро

Зоопарк работает в "красном режиме"! Сертификаты Covid-19 для посещения не требуются.

ФОТО: Читатель RUS TVNET

ФОТО: Читатель RUS TVNET

Ķekavas ZOO (22 км от Риги)

Ассоциация "Приют для животных Ķekavas ZOO" занимается строительством домиков для тех животных, которые попали в беду (чаще всего это дикие животные). При посещении зоопарка можно не только насладиться прогулкой и хорошо провести время, но и помочь организации, так как средства идут на содержание животных.

В этом мини-зоопарке в настоящее время обитает около 40 различных видов домашних животных. Здесь можно встретить волков, рысей, обезьян, собак динго, ослов, коров, пони, кроликов, гуанако, альпак и различных птиц и других животных.

Это красивое место находится всего в 3 км от центра Кекавы и всего в получасе езды от Риги.

Также здесь есть небольшой комплекс отдыха с баней, мангалами, качелями и навесами на случай дождя. Здесь можно прогуляться по природным тропам вдоль берегов реки Кекавиня. Это место идеально подходит для прогулок с семьей на выходных.

Зоопарк работает в "красном режиме"! Сертификаты Covid-19 для посещения не требуются.

Мини-зоопарк Dobuļi (34 км от Риги)

Мини-зоопарк Dobuļi находится в 34 км от Риги. Сюда нужно ехать за деревенской атмосферой и общением с самыми разными видами домашних животных. Тут вы встретите пони, коз, овец, лам и альпак, кроликов, а также разных диких и домашних птиц.

На территории также есть места для пикника, которые можно резервировать.

Время работы: в выходные с 10:00 до 14:00

Стоимость билета: от 3 евро

Больше информации здесь.