Гол "Ювентуса" на 32-й секунде и лёгкая прогулка "Челси"

Челси - Лилль 2:0

Лондонский "Челси" у себя дома одержал уверенную победу над французским "Лиллем". Гости за 90 минут встречи не создали ни одного по-настоящему опасного момента, в то время как англичане весь матч владели преимуществом и одержали заслуженную победу.

Счёт на 8-й минуте открыл полузащитник "Челси" Кай Хаверц. Второй гол хозяев на 63-й минуте забил Кристиан Пулишич, который опередил защитника и пробил низом в дальний угол. "Челси" сделал хороший задел перед ответным матчем, но потерял двух игроков - из-за повреждений поле покинули Хаким Зиеш и Матео Ковачич, их состояние пока непонятно.

Вильярреал - Ювентус 1:1

В параллельном матче "Вильярреал" и "Ювентус" разошлись миром. Уже на 33-й секунде счёт открыл новобранец туринцев Душан Влахович. 22-летний сербский нападающий впервые в карьере сыграл в Лиге чемпионов и забил самый быстрый мяч для дебютантов турнира. Испанцы сравняли во втором тайме - на 66-й минуте Дани Парехо в касание пробил по воротам из-за пределов штрафной мимо вратаря "Ювентуса" Войцеха Щенсны.

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между командами пройдут 16 марта в Лилле и Турине.

Следующие матчи Лиги чемпионов пройдут 23 февраля, когда мадридский "Атлетико" на своём поле сыграет с английским "Манчестер Юнайтед", а амстердамский "Аякс" отправится в Лиссаборн на матч против "Бенфики".