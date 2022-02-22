Валиева опубликовала первый пост после Олимпиады в Пекине
Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала первый пост в соцсети Instagram после завершения зимней Олимпиады-2022 в Пекине.
Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала первый пост в соцсети Instagram после завершения зимней Олимпиады-2022 в Пекине.
15-летняя фигуристка поблагодарила своих тренеров за помощь и заявила, что чувствует себя защищённой рядом с ними.
"Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вёл меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию - моих тренеров: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича, Даниила Марковича. Вы абсолютные мастера в своём деле! И вы не только тренируете, но и учите преодолевать себя, что помогает не просто в спорте, но и в жизни. С вами рядом я чувствую себя защищённой и способной пройти любые испытания. Спасибо, что помогаете мне быть сильной", - написала спортсменка.
В пятницу Валиева вернулась из Пекина, где проходили Олимпийские игры. В аэропорту Валиеву собрались встретить десятки поклонников, которые держали плакаты и выкрикивали добрые слова в адрес 15-летней спортсменки. Сама Валиева не стала ни с кем общаться и молча прошла сквозь толпу.
Напомним, Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине стала победительницей командного турнира по фигурному катанию, но сразу после этого оказалась в центре допингового скандала. В связи с этим результаты соревнований командного турнира на данный момент считаются предварительными.
Несмотря на допинговый скандал, Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить Валиеву до личного турнира, где фигуристка заняла четвёртое место и осталась без медали.