Валиева опубликовала первый пост после Олимпиады в Пекине

15-летняя фигуристка поблагодарила своих тренеров за помощь и заявила, что чувствует себя защищённой рядом с ними.

"Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вёл меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию - моих тренеров: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича, Даниила Марковича. Вы абсолютные мастера в своём деле! И вы не только тренируете, но и учите преодолевать себя, что помогает не просто в спорте, но и в жизни. С вами рядом я чувствую себя защищённой и способной пройти любые испытания. Спасибо, что помогаете мне быть сильной", - написала спортсменка.

В пятницу Валиева вернулась из Пекина, где проходили Олимпийские игры. В аэропорту Валиеву собрались встретить десятки поклонников, которые держали плакаты и выкрикивали добрые слова в адрес 15-летней спортсменки. Сама Валиева не стала ни с кем общаться и молча прошла сквозь толпу.

Напомним, Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине стала победительницей командного турнира по фигурному катанию, но сразу после этого оказалась в центре допингового скандала. В связи с этим результаты соревнований командного турнира на данный момент считаются предварительными.