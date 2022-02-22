Бразилец Фелипе Габриэль: "У меня был секс с латышкой, и это было очень хорошо"

Фелипе был замечен в ресторане на праздновании дня рождения знакомой. Он объяснил, что у него нет романтических отношений с этой девушкой. В ближайшее время он хочет остаться один.

"Мне потребовалось 20 лет, чтобы найти свою первую девушку. Поиск второй также займет много времени. В этом году я хочу потусоваться.

Теперь у меня есть только два варианта. Либо вернуть Резию, либо оставаться в одиночестве весь год", - говорит Фелипе.

Он считает, что в Бразилии другие люди и другая культура. Вариантов развлечений больше: "Я могу выбирать по своему настроению. Если я хочу расслабиться с другом, я могу это сделать. Каждый день в Бразилии отличается. В Бразилии люди любят целоваться. Мы очень открыты, и нам нравится идти и целовать всех вокруг. Мы такие".

Хотя для мужчин часто важны интимные отношения, Фелипе признает, что ему важно чувствовать энергию другого человека: "Если энергия хорошая, мы можем продолжать. У меня был секс с бразильянкой, и это было плохо. У меня был секс с латышкой, и это было очень хорошо". Самые лучшие воспоминания у него до сих пор связаны с Резией.