Вт, 22.02.2022
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Кристиан Бректе, художник

ВИДЕО ⟩ Футболистка "Ливерпуля" забила три гола в свои ворота за один тайм

Мейкала Мур ФОТО: AP/Scanpix

Футболистка "Ливерпуля" и сборной Новой Зеландии Мейкала Мур забила три гола в свои ворота в матче против сборной США.

Товарищеский матч между женскими сборными Новой Зеландии и США прошёл в американском Карсоне в рамках турнира She Believes Cup. Матч завершился со счётом 5:0 в пользу американок.

25-летняя Мейкала Мур в первом тайме забила три гола в собственные ворота, причём она оформила "идеальный хет-трик". На 5-й минуте Мур срезала мяч в сетку правой ногой, минуту спустя неудачно замкнула навес американок головой, а на 36-й минуте отправила мяч в собственные ворота левой ногой.

Тренер женской сборной Новой Зеландии заменил Мур на 40-й минуте.

Футболистка выступает за сборную с 2013 года, на её счету 48 игр в форме национальной команды. C 2020 года она выступает за английский "Ливерпуль".


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