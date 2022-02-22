ВИДЕО ⟩ Футболистка "Ливерпуля" забила три гола в свои ворота за один тайм
Футболистка "Ливерпуля" и сборной Новой Зеландии Мейкала Мур забила три гола в свои ворота в матче против сборной США.
Футболистка "Ливерпуля" и сборной Новой Зеландии Мейкала Мур забила три гола в свои ворота в матче против сборной США.
Товарищеский матч между женскими сборными Новой Зеландии и США прошёл в американском Карсоне в рамках турнира She Believes Cup. Матч завершился со счётом 5:0 в пользу американок.
25-летняя Мейкала Мур в первом тайме забила три гола в собственные ворота, причём она оформила "идеальный хет-трик". На 5-й минуте Мур срезала мяч в сетку правой ногой, минуту спустя неудачно замкнула навес американок головой, а на 36-й минуте отправила мяч в собственные ворота левой ногой.
Not great 😬— OddsChecker (@OddsCheckerUS) February 20, 2022
New Zealand’s Meikayla Moore has a hat trick against the US…of own goals. 🥴
(via @USWNT) pic.twitter.com/ssB8G5dhyE
Тренер женской сборной Новой Зеландии заменил Мур на 40-й минуте.
Футболистка выступает за сборную с 2013 года, на её счету 48 игр в форме национальной команды. C 2020 года она выступает за английский "Ливерпуль".