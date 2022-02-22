ВИДЕО ⟩ Из-за судорог обеих ног американский теннисист упал на корт

Во втором сете Козлов принимал подачу Димитрова, совершил несколько удачных манёвров, но затем почувствовал недомогание и упал на корт. Американец тут же просигнализировал, что ему нужна медицинская помощь.

Absolutely crazy scenes in Acapulco, and @GrigorDimitrov never forgets how to be a great sport.



AMAZING - and we hope Stefan Kozlov is okay. 👏#AMT2022 pic.twitter.com/ZFtoF2lllA — Tennis TV (@TennisTV) February 22, 2022

Как оказалось позже, у спортсмена начались судороги обеих ног. Первым помогать Козлову принялся его соперник - Григор Димитров. Болгарин подбежал к лежащему на корте оппоненту, поинтересовался его состоянием и стал растягивать правую ногу Козлова, пытаясь остановить судороги. Только после этого к Стефану подошли врачи, которые смогли снять спазм.

К счастью, серьёзных проблем со здоровьем у Козлова не возникло и он смог продолжить матч. Кроме того, американец одержал победу - 7:6 (10:8), 5:7, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа и 21 минуту.

Теннисист вышел в 1/8 финала турнира, где встретится с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и американцем Денисом Кудлой.