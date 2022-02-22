Вт, 22.02.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

ВИДЕО ⟩ Из-за судорог обеих ног американский теннисист упал на корт

Стефан Козлов ФОТО: AP/Scanpix

Американский теннисист Стефан Козлов был вынужден обратиться за медицинской помощью во время матча против болгарина Григора Димитрова на турнире ATP в Акапулько.

Во втором сете Козлов принимал подачу Димитрова, совершил несколько удачных манёвров, но затем почувствовал недомогание и упал на корт. Американец тут же просигнализировал, что ему нужна медицинская помощь.

Как оказалось позже, у спортсмена начались судороги обеих ног. Первым помогать Козлову принялся его соперник - Григор Димитров. Болгарин подбежал к лежащему на корте оппоненту, поинтересовался его состоянием и стал растягивать правую ногу Козлова, пытаясь остановить судороги. Только после этого к Стефану подошли врачи, которые смогли снять спазм.

К счастью, серьёзных проблем со здоровьем у Козлова не возникло и он смог продолжить матч. Кроме того, американец одержал победу - 7:6 (10:8), 5:7, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа и 21 минуту.

Теннисист вышел в 1/8 финала турнира, где встретится с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и американцем Денисом Кудлой.

Стефан Козлов - американский профессиональный теннисист русского происхождения. Когда Стефану исполнился год, семья Козловых эмигрировала в США. 24-летний Козлов занимает 130-е место в рейтинге ATP.


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