22 февраля в одном абзаце ⟩ Украина и Путин, новая вакцина от Covid-19 и создание в Латвии ветряных парков

События дня в одном абзаце
Начнем, пожалуй, с отвлеченных от повестки дня тем, ведь есть и хорошие новости! Например, учебный год в школах продлен не будет, а получить вакцину от гриппа в этом сезоне можно абсолютно бесплатно. Кстати, уже на следующей неделе в Латвии станет доступна новая вакцина от Covid-19. А привиться стоит, потому что в нескольких больницах больше нет мест для пациентов с коронавирусом. А вот погода совсем не радует - уровень воды в реках Латвии достиг рекордного уровня, Миса так и в вовсе вышла из берегов. При этом некоторые владельцы затопленных домов могут остаться без компенсации. Между тем, правительство поручило Latvenergo и Latvijas valsts meži создать ветряные парки, посылка из Тукумса слетала в США и обратно, теперь ее нужно растаможивать. Раскрываем детали самой трагической аварии года, а Лембергса согласны освободить под залог в 100 000 евро. Рассказываем, какие машины ржавеют чаще. Журналист TVNET продолжает свой рассказ о путешествии в Украину - вот очередная порция "вкуснятины". Подробности скандала с Борисом Джонсоном и ошибка медиков вычеркнула женщину из списка живых.
Украина, Украина, Украина. Сейчас по всему миру все разговоры только о ней. Путин признал независимость ДНР и ЛНР, Совет Федерации разрешил ввести туда войска. Со всех сторон летят обещания санкций, уже остановлена сертификация "Северного потока - 2". Действия Путина уже прокомментировали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, оппозиционер Алексей Навальный, и многие другие. airBaltic прекратил ночные полеты в Киев, в Риге прошел пикет в поддержку Украины, правительство выделило деньги на возможную эвакуацию жителей Латвии из этой страны, сама же Украина грозит разорвать дипломатические отношения с Россией. А ВВС рассказала о нестыковках в российской версии происходящего. Если информации слишком много - здесь собрали для вас самое главное и важное.
Хотите шницель как в советской столовой? Его у нас, конечно, нет, но есть рецепт. Вкусно!
Галерея дня: Так сейчас выглядит округа реки Огре