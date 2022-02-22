В Риге планируют ликвидировать три школы

Ликвидировать все три школы планируется 31 августа.

Планируется также постановить, что Рижская литовская средняя школа будет обеспечивать и общеобразовательную программу Рижской 65-й средней школы.

В свою очередь реализация общеобразовательной программы Рижской 14-й средней школы будет передана Рижской средней школе Райниса и Рижской средней школе Рейнхольда Шмелинга.

В свою очередь реализация общеобразовательной программы Рижской 18-й средней школы будет передана Рижской школе Райниса.

Рижская 65-я школа находится в Кенгарагсе по улице Прушу, 2. После присоединения к Рижской литовской средней школе на улице Булту, 5, деятельность Рижской литовской средней школы планируется обеспечить в двух зданиях. Учеба 1-6 классов будет проходить на улице Булту, а 7-12 классов - на улице Прушу.

Согласно информации департамента по делам образования, культуры и спорта Рижской думы, в Рижской 65-й основной школе с 2011 по 2021 год число учеников снизилось на 52% - с 475 до 228 человек.

В этом учебном году в школе укомплектованы девять классов, по одному классу в каждой классной группе.

В свою очередь в Рижской 14-1 средней школе по улице Маргриетас, 4, в Агенскалнсе, с 2011 по 2021 год число учеников снизилось на 55% - с 421 до 234. У школы низкие результаты централизованного экзамена по математике, в прошлом учебном году они составили всего 12,5%. Кроме того, у школы нет необходимой для нужд спорта базы.

Школа реализует образовательные программы только в удаленной форме, в том числе обеспечивает возможность получения общего образования в Ильгюциемской тюрьме.

В процессе ликвидации реализация общеобразовательной программы будет обеспечена в Рижской школе Райниса и Рижской средней школе Рейнхольда Шмелинга, которая обеспечит и учебу в Ильгюциемской тюрьме.

После ликвидации школы здание на улице Маргриетас будет освобождено, его передадут на выполнение иных образовательных функций, например, для образования по интересам.

И в Рижской 18-й средней школе на Саркандаугаве число учеников за последние десять лет снизилось - на 60% или с 917 до 367 человек.

У школы критически низкие результаты централизованных экзаменов, особенно по математике - 15,8%.Школа размещена в одном здании на улице Симаня, 14. У школы нет необходимой для нужд спорта базы.

Школьники по своему выбору смогут продолжить получать общее образование в Пушкинском лицее, Рижской 28-й средней школе, Рижской 31-й средней школе, Рижской 46-й средней школе, Рижской Ринужской средней школе, Рижской 45-й средней школе.

После ликвидации школы здание на улице Симаня будет освобождено, его передадут для нужд обеспечения иных функций самоуправления или предложат для аренды частным школам.