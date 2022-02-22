Зеленский: Большой войны против Украины не будет
Президент Украины Владимир Зеленский не усматривает повышенного риска войны, несмотря на решение Москвы признать независимость так называемых Донецкой и Луганской народных республик.
Президент Украины Владимир Зеленский не усматривает повышенного риска войны, несмотря на решение Москвы признать независимость так называемых Донецкой и Луганской народных республик.
"Мы считаем, что большой войны против Украины не будет", - заявил в Киеве после встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом Зеленский. Однако в случае эскалации будет объявлено военное положение, добавил он.
Зеленский отклонил требования поддерживаемых Москвой банд боевиков отодвинуться от контролируемых ими территорий.
"Мы с ними не говорим. Мы не знаем, кто они", - сообщил Зеленский.
Как сообщалось, президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, признал независимость так называемых Донецкой и Луганской народных республик, несмотря на предупреждения Запада о том, что такой шаг может привести к новым санкциям.
Путин поручил Министерству обороны обеспечить, чтобы российские вооруженные силы "поддерживали мир" в так называемых республиках Донбасса. Этот указ означает официальное введение российской армии на уже фактически оккупированные восточные территории Украины.