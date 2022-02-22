Ср, 23.02.2022
Только с течением времени будет видно, остановят ли дополнительные санкции Запада планы президента России Владимира Путина. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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Зеленский: Большой войны против Украины не будет

ФОТО: AFP / Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский не усматривает повышенного риска войны, несмотря на решение Москвы признать независимость так называемых Донецкой и Луганской народных республик.

"Мы считаем, что большой войны против Украины не будет", - заявил в Киеве после встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом Зеленский. Однако в случае эскалации будет объявлено военное положение, добавил он.

Зеленский отклонил требования поддерживаемых Москвой банд боевиков отодвинуться от контролируемых ими территорий.

"Мы с ними не говорим. Мы не знаем, кто они", - сообщил Зеленский.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, признал независимость так называемых Донецкой и Луганской народных республик, несмотря на предупреждения Запада о том, что такой шаг может привести к новым санкциям.

Путин поручил Министерству обороны обеспечить, чтобы российские вооруженные силы "поддерживали мир" в так называемых республиках Донбасса. Этот указ означает официальное введение российской армии на уже фактически оккупированные восточные территории Украины.


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