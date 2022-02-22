Зеленский: Большой войны против Украины не будет

"Мы считаем, что большой войны против Украины не будет", - заявил в Киеве после встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом Зеленский. Однако в случае эскалации будет объявлено военное положение, добавил он.

Зеленский отклонил требования поддерживаемых Москвой банд боевиков отодвинуться от контролируемых ими территорий.

"Мы с ними не говорим. Мы не знаем, кто они", - сообщил Зеленский.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, признал независимость так называемых Донецкой и Луганской народных республик, несмотря на предупреждения Запада о том, что такой шаг может привести к новым санкциям.