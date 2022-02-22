Ср, 23.02.2022
Эти меры ударят по России, и ударят сильно. Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии, о санкциях против России
Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии, о санкциях против России
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Байден объявил о санкциях против суверенного долга России. В Латвию направят дополнительные силы
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Президент США Джо Байден ФОТО: EPA/Scanpix

Президент США Джо Байден выступил с заявлением после признания Россией независимости самопровозглашенных Донецкой народной Республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) и объявил о первом пакете санкций против России.

Также президент сообщил об отправке дополнительного контингента в страны Балтии.

Президент США сообщил, что санкции затронут суверенный долг России, членов российской элиты и их семьи, госкорпорацию ВЭБ, Промсвязьбанк.

ВЭБ уже находится под более мягкими, секторальными санкциями.

Однако сейчас под санкции попали дочерние компании ВЭБ и контролируемые этой госкорпорацией, в том числе футбольный клуб ЦСКА.

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Кроме того, Байден заявил, что в ближайшее время будут объявлены представители российского руководства, попадающие под персональные санкции, сообщает ВВС.

В американском санкционном списке, уже опубликованном минфином, - сын директора ФСБ и заместитель президента банка ВТБ Денис Бортников, сын бывшего директора СВР и председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков, а также сын первого замглавы администрации президента и генеральный директор VK Владимир Кириенко.

Байден заявил, что считает признание ДНР и ЛНР началом российского вторжения в Украину, и допустил, что Россия может захватить Киев. Он добавил, что санкции будут ужесточаться, если Россия продолжит эскалацию ситуации.

США продолжат поставлять Украине оборонительное оружие, а также направят дополнительные силы для укрепления НАТО на восточном фланге.

"Я утвердил дополнительное перемещение размещенных в Европе подразделений и [военной] техники США для усиления наших союзников в Эстонии, Латвии и Литве", - заявил Байден.

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Удовлетворение решением президента США в Twitter выразили министр обороны Артис Пабрикс и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Ринкевич высоко оценил решение Байдена о развертывании дополнительных сил в Балтии, в том числе в Латвии.

Это "усилит нашу безопасность и станет ясным отпором агрессору - России", - подчеркнул глава МИД.

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С 2014 года подразделения вооруженных сил США в порядке ротации находятся в странах Балтии в рамках операции Atlantic Resolve.

С 18 февраля до 23 марта на территории Латвии проходят международные учения под руководством командования вооруженных сил США в Европе Saber Strike 22, на которые прибыло около 400 американских солдат, 100 единиц техники и 22 боевых вертолета AH-64 Apache.


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