Байден объявил о санкциях против суверенного долга России. В Латвию направят дополнительные силы

Также президент сообщил об отправке дополнительного контингента в страны Балтии.

Президент США сообщил, что санкции затронут суверенный долг России, членов российской элиты и их семьи, госкорпорацию ВЭБ, Промсвязьбанк.

ВЭБ уже находится под более мягкими, секторальными санкциями.

Однако сейчас под санкции попали дочерние компании ВЭБ и контролируемые этой госкорпорацией, в том числе футбольный клуб ЦСКА.

Кроме того, Байден заявил, что в ближайшее время будут объявлены представители российского руководства, попадающие под персональные санкции, сообщает ВВС.

В американском санкционном списке, уже опубликованном минфином, - сын директора ФСБ и заместитель президента банка ВТБ Денис Бортников, сын бывшего директора СВР и председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков, а также сын первого замглавы администрации президента и генеральный директор VK Владимир Кириенко.

Байден заявил, что считает признание ДНР и ЛНР началом российского вторжения в Украину, и допустил, что Россия может захватить Киев. Он добавил, что санкции будут ужесточаться, если Россия продолжит эскалацию ситуации.

США продолжат поставлять Украине оборонительное оружие, а также направят дополнительные силы для укрепления НАТО на восточном фланге.

"Я утвердил дополнительное перемещение размещенных в Европе подразделений и [военной] техники США для усиления наших союзников в Эстонии, Латвии и Литве", - заявил Байден.

Удовлетворение решением президента США в Twitter выразили министр обороны Артис Пабрикс и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Ринкевич высоко оценил решение Байдена о развертывании дополнительных сил в Балтии, в том числе в Латвии.

Это "усилит нашу безопасность и станет ясным отпором агрессору - России", - подчеркнул глава МИД.

С 2014 года подразделения вооруженных сил США в порядке ротации находятся в странах Балтии в рамках операции Atlantic Resolve.