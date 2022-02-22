Видео ⟩ В Кенгарагсе из детского сада никем не замеченный ушел трехлетний мальчик

Прибыв на место происшествия, стражи порядка встретили вызвавшую их женщину с маленьким ребенком. Женщина спросила у ребенка о родителях, но мальчик не мог ответить ни на один вопрос.

Принимая во внимание, что не было известно, как долго мальчик один находится на улице, было решено вызвать Службу неотложной медицинской помощи. Прибывшие на место происшествия медики констатировали, что с ребенком все в порядке.

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Полицейские тоже не сумели выяснить у ребенка ни его имя, ни другую информацию, по которой его можно бы было идентифицировать. Следуя рекомендациям дежурной части, полицейская проверила у ребенка карманы комбинезона и его внутреннюю сторону, чтобы выяснить, не указана ли там контактная информация.

Спустя несколько минут к полицейскому бусику поспешила женщина, которая пояснила, что работает уборщицей в находящемся неподалеку детском саду. Женщина рассказала, что некоторое время назад из детсада пропал один из детей. Она пошла искать ребенка в одну сторону, а воспитательница - в другую.

Вскоре к полицейскому автомобилю подошла и воспитательница. Со слезами на глазах она пояснила, что помогала остальным детям в группе одеться, и в этом время мальчик ушел один. В свою очередь кто-то из посетителей учреждения не закрыл за собой калитку. В присутствии полицейских она позвонила матери мальчика, рассказала о происшествии и по просьбе полиции попросила ее приехать за сыном.

Прибыв на место происшествия, мать ребенка пояснила, что у нее претензий к воспитательнице нет, и конкретную ситуацию она сама обсудит с руководством учреждения.