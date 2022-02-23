"Нам плевать на мнение стонущих". Как Госдума и Совет Федерации обсуждали договоры с ДНР и ЛНР

Луговой также обратился лично к Зеленскому: "Пожарная команда приезжает не всегда. Остановитесь. Хата гореть будет быстро. Выражаем надежду, что сегодняшняя ратификация - начало возвращения всей Украины в историческое лоно. Будут те, кто будут стонать, но нам плевать на мнение стонущих, на мнение Запада, на мнение США. Думаю, что сегодня, 22 февраля - день, когда устанавливается новый мировой порядок".
"Переговорный процесс зашел в тупик"
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов тоже назвал 22 февраля "историческим днем". Как и предыдущие ораторы, часть своего выступления он посвятил Владимиру Зеленскому.
"Иногда лучше молчать, чем говорить. Господин Зеленский - трус, лжец и подлец. Трус - потому что якобы президент страны боится фашистов и неонацистов в своей стране больше всего на свете. Боится, что его свергнут или убьют, и полностью потакает фашистским прихвостням. Он лжец, потому что когда шел на выборы, обещал вернуть мир на юго-восток Украины. И обманул. И подлец, потому что проводил политику геноцида".
Миронов также раскритиковал Зеленского за слова о возможном появлении ядерного оружия у Украины "Ядерное оружие?! Он хочет сделать то, что Гитлер не доделал? Он думает вообще, что говорит, этот комик?" - возмущался депутат. После этого он предсказал, что рано или поздно украинского лидера будут судить "за предательства славянского мира, православие и потакание западным хозяевам".
Владислав Даванков из "Новых людей" выступил коротко. "Несмотря на все усилия наших дипломатов, переговорный процесс зашел в тупик. Президент принял верное решение. Демократия - это когда мы обсуждаем, дискутируем до принятого решения. Но когда решение принято, нужно действовать", - сказал депутат. По словам Даванкова, представители фракции поедут в приграничные регионы, будут помогать "людям в трудной ситуации". "Самое важное - помочь им вернуться домой", - сказал депутат.
В целом "Новые люди" считают, что из-за решения признать республики Донбасса санкции усилятся, а курс доллара вырастет, но решение президента все равно нужно поддержать.
Последним выступал лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. "Сегодня исторический день. Мы все ждали этого", - с придыханием говорил депутат, неловко пытаясь решить, выступать ему в медицинской маске или без нее. По словам Васильева, решение признать независимость ДНР и ЛНР изменит "конфигурацию на международной арене" и заставит задуматься "и западных партнеров, и военщину Украины".
"Мы исчерпали почти все возможности. Ситуация в рамках площадки международного права, минских соглашений, никак не двигалась, законсервировалась. И основной нарушитель - Украина - поддерживалась кредитами, вооружениями, что приводило к расписыванию военщины в плане отношения к жителям Донбасса. Людей ограничивали в жизненных правах, уничтожали, отключали воду, газ. То, что мы фиксируем количество беженцев около 80 тысяч, говорит о многом", - считает Васильев.
Депутат также заявил, что Владимир Путин проявил уважение к народу России, разрешив показать заседание Совбеза, на котором обсуждался вопрос о признании ЛНР и ДНР, в открытом режиме.