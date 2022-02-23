"Нам плевать на мнение стонущих". Как Госдума и Совет Федерации обсуждали договоры с ДНР и ЛНР

"Такого рода открытость подразумевает и другого рода вещи, о которых мы говорим. Когда мы едины - мы непобедимы! Все непростые вопросы будут решены. Самое главное - нет ничего хуже, чем политика проволочек и ожидания, особенно со стороны партнеров, которые морочат голову и не хотят положительных решений", - сказал Васильев. По его словам, партия едина в решении поддержать президента.

"Повнимательнее, коллеги"

После этого депутаты перешли к голосованию. За ратификацию договора о дружбе с ДНР (и отдельно за то, чтобы он вступил в силу сразу после подписания) проголосовали 400 человек. принятие законопроекта депутата встретили стоячей овацией.

А вот во время голосования за законопроект о ратифкации договора с ЛНР произошла небольшая неразбериха. Сначала депутаты приняли документ в первом чтении - но за него, в отличие от договора с ДНР, проголосовало только 399 человек. Потом Дума голосовала о внесении поправки об ускоренном вступлении договора в силу - поддержавших его снова было 400.

400 "за" и 0 "против"

Госдума аплодирует стоя pic.twitter.com/faIBaRmkZF — Военкор Медведев (@0nQIPq0WCONIu0G) February 22, 2022

После этого Володин попросил депутатов проголосовать депутатов во втором чтении. В голосовании опять участвовало 400 человек - но один из депутатов высказался против. "Повнимательнее, коллеги", - с улыбкой сказал Володин перед третьим чтением. Позже выяснилось, что против голосовал представитель КПРФ Олег Смолин - он сказал, что "случайно задел сенсорный экран", и попросил засчитать его голос как голос в поддержку ратификации.

В итоге депутаты единогласно выступили за ратификацию договора с ЛНР, но за это опять проголосовали 399 депутатов - то есть на одного меньше, чем за документ, касающийся ДНР.

"Непростое, но единственно верное решение"

В Совете Федерации, следом за Госдумой, началось рассмотрение вопроса о ратификации соглашений с ДНР и ЛНР. Спикер СФ Валентина Матвиенко выступила с приветственным словом, в котором во многом повторила то, что вчера говорила на Совете Безопасности у Путина. "Это очень важное, возможно историческое решение", - начала выступление Матвиенко. Она в очередной раз обвинила Украину в том, что та якобы начала "войну против своего народа".

"Вчера президент России выступил с важнейшим обращением, которое нужно перевести на все языки и показывать тем, кто разглагольствует о якобы агрессии России. Украину цинично превратили в форпост наступления на Россию. Глава государства принял непростое, но единственно верное решение [признать ДНР и ЛНР]", - заявила она в конце выступления.