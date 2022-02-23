"Целительница" и "финансист" обманывали жителей Гулбенского и Алуксненского краев

В январе этого года некая жительница Гулбенского края отозвалась на объявление о лечебной услуге в интернете. Женщина на интернет-сайте заметила объявление, в котором пригласили указать контактный телефон и заполнить тест для определения вида целительства.

Жительница совершила упомянутые действия, и в тот же день ей позвонила женщина, назвавшаяся целительницей. Разговор проходил на русском языке. После "целительных процедур", которые прошли в формате телефонного разговора, уже другой человек указал женщине, как и кому нужно заплатить за полученные услуги.

В общей сумме женщина совершила семь платежей на общую сумму в 3720 евро, проинформировала Букша.

В связи с произошедшем полиция начала уголовный процесс по первой части 177 статьи Уголовного закона - о хищении денег путем мошенничества.

В свою очередь, в Алуксненском крае в феврале зарегистрирован случай, когда некий мужчина получил звонок от лица с предложением получить прибыль, участвуя в сделках "на бирже и с биткоинами".

Этот разговор также проходил на русском языке. Мужчину попросили загрузить два мобильных приложения, в одном из них нужно было ввести данные банковского счета, что мужчина и сделал. В результате с его счета были украдены 360 евро, а также на его имя были оформлены три быстрых кредита в размере 1390 евро. Полиция продолжает расследование дела.