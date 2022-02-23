Байден: США направят дополнительные войска в страны Балтии

По сообщению Пентагона, восемь самолетов-истребителей F-35 из Германии перебросят "в ряд районов действий на восточном фланге НАТО".
Из Германии в балтийские страны перебросят 20 боевых вертолетов AH-64, еще 12 - из Греции в Польшу.
Сейчас в Европе на постоянной или временной основе находится более 90 000 военнослужащих США.
"Этих дополнительных военнослужащих переместят, чтобы успокоить наших союзников по НАТО, сдержать потенциальную агрессию против членов НАТО и для обучения вооруженных сил принимающих государств", - сказал один из высокопоставленных чиновников США в сфере обороны.