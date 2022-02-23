Байден: США направят дополнительные войска в страны Балтии

По сообщению Пентагона, восемь самолетов-истребителей F-35 из Германии перебросят "в ряд районов действий на восточном фланге НАТО".

Из Германии в балтийские страны перебросят 20 боевых вертолетов AH-64, еще 12 - из Греции в Польшу.

Сейчас в Европе на постоянной или временной основе находится более 90 000 военнослужащих США.