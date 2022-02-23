Ср, 23.02.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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Байден: США направят дополнительные войска в страны Балтии

ФОТО: Alex Brandon/AP

США для укрепления восточного фланга НАТО переведут в страны Балтии из Италии 800 военнослужащих, сообщил Пентагон после прозвучавшего во вторник заявления президента США Джо Байдена об усилении военного присутствия в регионе.

По сообщению Пентагона, восемь самолетов-истребителей F-35 из Германии перебросят "в ряд районов действий на восточном фланге НАТО".

Из Германии в балтийские страны перебросят 20 боевых вертолетов AH-64, еще 12 - из Греции в Польшу.

Сейчас в Европе на постоянной или временной основе находится более 90 000 военнослужащих США.

"Этих дополнительных военнослужащих переместят, чтобы успокоить наших союзников по НАТО, сдержать потенциальную агрессию против членов НАТО и для обучения вооруженных сил принимающих государств", - сказал один из высокопоставленных чиновников США в сфере обороны.


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