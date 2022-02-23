Выявлено 11 320 новых случаев Covid-19, скончались 15 человек

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:​

два человека - в возрасте от 50 до 59 лет;

два человека - в возрасте от 60 до 69 лет;

три человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

четыре человека - в возрасте от 80 до 89 лет;

четыре человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

10 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, пятеро были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 4057 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 7263 человека были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения впервые за долгое время понизился - до 7193,6 случая.

Всего вчера было сделано 23 639 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 47,9%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 612 920 жителей Латвии, умерли 5145 человек с Covid-19.

Страны Балтии

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 8977 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 16 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 7613 случаев были первичным заражениями, 1353 - вторичными, 11 пациентов заразились в третий раз.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1845 человек, из них 108 - в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели хотя бы один раз 879,4 тыс. человек, умерло 8316 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 3647,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 51%.