Чт, 24.02.2022
Политика одной правды, одного мерзавца в значительной мере восемь лет способствовала этой эскалации Янис Урбанович, лидер партии "Согласие"
Янис Урбанович, лидер партии "Согласие"
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Кто вам платит? ⟩ Мы проснулись в новой реальности. Речь Путина и ее последствия

​В прошлую среду, 16 февраля, война не случилась, несмотря на громкие предупреждения в основном со стороны Запада. Спустя неделю ситуация изменилась кардинально - к 23 февраля Россия успела признать независимость донбасских "республик" и "легализовать" присутствие российской армии для "поддержания мира" на востоке Украины. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем тему, о которой сегодня говорят все - о войне, как информационной, так и реальной.

Гости эфира:

  • Артур Быков - журналист TVNET GRUPA, докторант кафедры политологии RSU (Латвия);
  • Ольга Татаренко - украинка, переехала из Луганска в Харьков;
  • Федор Крашенинников - российский политолог и публицист;
  • Кристина Гильдееваспециалист разведки по открытым данным.

В эфире прозвучало:

  • 00:00 Во вторник мы проснулись в новой реальности. Речь Путина и ее последствия; 
  • 08:50 "Пока вы не пришли, ничего не случалось...". О том, как легко люди в ЛНР и ДНР поддаются спекуляциям. Комментарий переселенца из Луганска Ольги Татаренко;
  • 21:58 "Тема Донбасса не заходит". Комментарий Федора Крашенинникова;
  • 30:50 "Своих не бросают!" Настроения в Латвии и мысли Трампа;
  • 37:32 О ритуалах Путина: расписаться под камеры и не только;
  • 42:19 "Надо быть готовыми к худшему". Дальше что?
  • 49:42 "Информационная война со стороны России не прекращалась". Кристина Гильдеева о фейках;
  • 58:01 "Трагедия с любой стороны". Итоги эфира о вопросах веры и "правильной стороне истории".

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