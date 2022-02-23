Украина ⟩ Новые санкции, перевод войск и комментарии политиков

Австралия и Япония объявили о введении санкций

Не только страны ЕС и США вводят санкции против России. К ним присоединились и Австралия с Японией.

Целью австралийских санкций стали восемь членов Совета по безопасности России, а Япония запретит новую эмиссию и распространение государственных облигаций России.

Позже стало известно и о санкциях со стороны Канады. Эти санкции касаются российского суверенного долга и сделок с ДНР и ЛНР. Также санкции затронут членов российского парламента, голосовавших за признание ДНР и ЛНР.

Кариньш: если Россия не будет продавать газ - есть альтернативы

Существуют другие возможности закупки газа, если Россия из-за примененных к ней санкций не будет продавать Европе газ, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении премьер-министр Кришьянис Кариньш, комментируя, повлечет ли введение санкций против России негативные последствия для экономики Европы и Латвии.

"Давайте помнить, что 92% всей нашей торговли - не с Россией. У нас с Россией осталось 8% [торговли]. Если мы вспомним, что было в 2000 году, то это день и ночь. Тогда у нас была почти полная зависимость", - сказал глава правительства.

Комментируя возможное повышение цен на газ, премьер-министр напомнил, что "у нас есть подземное хранилище газа", и этой зимой и весной нет никакой угрозы.

"В любом случае газ у нас сейчас есть. Нужно думать о следующем сезоне. Уже заказаны для Latvenergo грузы сжиженного газа, которые могут быть доставлены в Клайпеду и перекачаны в Инчукалнс", - сказал Кариньш.

По его словам, в худшем случае, если Россия перестанет продавать газ Латвии и Европе, "у нас есть другие места, где купить". "Посмотрим, будет ли Россия действительно готова не продавать газ, потому что это также означает отказ от денег, которые мы отдаем за него", - добавил глава правительства.

Глава "Согласия" Янис Урбанович прокомментировал происходящее

Свое мнение о том, что сейчас происходит на восточных территориях Украины, высказал глава оппозиционной партии "Согласие" Янис Урбанович.

Он считает, что одного виноватого в происходящем найти нельзя.

"Одно полено не горит, время с 2014 года, когда начался кризис в Украине не использовался, чтобы искать мир. Это последний шанс, чтобы начать его искать", - сказал политик.

Но одной из главных причин является политика "одного мерзавца и одной правды".

США пришлет дополнительные войска в страны Балтии

Как и сообщалось ранее, Джо Байден пообещал, что НАТО переведет часть войск в страны Балтии.

А именно - из Италии будет переведено 800 военнослужащих. Из Германии в балтийские страны перебросят 20 боевых вертолетов AH-64, еще 12 - из Греции в Польшу.

Также восемь самолетов-истребителей F-35 из Германии перебросят "в ряд районов действий на восточном фланге НАТО".

Юрий Дудь жестко высказался о последних событиях

Не промолчал и один из главных журналистов России Юрий Дудь. Он эмоционально прокомментировал происходящее в своем Instagram.