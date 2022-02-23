Украина ⟩ Режим ЧП в Украине, эвакуация представительств России и визит Ринкевича

Зеленский объявил о призыве резервистов
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о призыве резервистов, но пока не видит необходимости во всеобщей мобилизации.
"На сегодняшний день нет необходимости в общей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Мною, как верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины, издан указ о призыве резервистов в особый период", - заявил Зеленский.
По его словам, речь идет только о гражданах, зачисленных в оперативный резерв.
Кроме того президент Украины анонсировал запуск программы "экономического патриотизма", которая подразумевает стимулы для местного бизнеса и снижения налоговой нагрузки. Также Зеленский призвал политиков Украины «отбросить амбиции» и объединиться ради страны.
Украинский МИД просит украинцев вернуться из России
Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам страны не посещать Россию, а тем, кто находится там сейчас, - как можно скорее вернуться домой.
Как отмечается на сайте МИД, эти меры связаны с "усилением российской агрессии против Украины".
"Пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации", - говорится в заявлении МИДа.
Саммит Путина и Байдена не состоится
США отменили ранее запланированные встречи с высшими должностными лицами России после того, как Владимир Путин признал независимость ДНР И ЛНР.
Ранее бюро президента Франции Эмманюэля Макрона сообщило, что Путин и Байден "принципиально" договорились о саммите, если Россия не вторгнется в Украину.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что дипломатические переговоры все еще могут состояться, если Путин "сменит курс".
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказался от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
По словам главы Госдепа, одним из условий встречи с российским министром был отказ России от вторжения в Украину, но теперь США не видят в этом смысла.
Глава "Согласия" Янис Урбанович прокомментировал происходящее
Свое мнение о том, что сейчас происходит на восточных территориях Украины, высказал глава оппозиционной партии "Согласие" Янис Урбанович.
Он считает, что одного виноватого в происходящем найти нельзя.
"Одно полено не горит, время с 2014 года, когда начался кризис в Украине не использовался, чтобы искать мир. Это последний шанс, чтобы начать его искать", - сказал политик.
Но одной из главных причин является политика "одного мерзавца и одной правды".
США пришлет дополнительные войска в страны Балтии
Как и сообщалось ранее, Джо Байден пообещал, что НАТО переведет часть войск в страны Балтии.
А именно - из Италии будет переведено 800 военнослужащих. Из Германии в балтийские страны перебросят 20 боевых вертолетов AH-64, еще 12 - из Греции в Польшу.
Также восемь самолетов-истребителей F-35 из Германии перебросят "в ряд районов действий на восточном фланге НАТО".
Юрий Дудь жестко высказался о последних событиях
Не промолчал и один из главных журналистов России Юрий Дудь. Он эмоционально прокомментировал происходящее в своем Instagram.
"Я пишу это ровно с одним мотивом: когда мои дети подрастут, доберутся до этого клочка истории, охренеют и спросят: "Пап, ну а ты-то тогда чего?" - у меня будет письменное доказательство: эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал", - написал Дудь.
Проверка высказываний Путина
В своей речи президент России Владимир Путин много говорил про Украину и НАТО. Но правдивы ли его высказывания? Проверяет новый проект TVNET - "Фактомат".
Если коротко, то очень многие аргументы Путина являются ложными. В Украине не происходит геноцид, НАТО не планирует нападать на Россию и не "берет ее в тиски".