Украина ⟩ Режим ЧП в Украине, эвакуация представительств России и визит Ринкевича

Не только страны ЕС и США вводят санкции против России. К ним присоединились и Австралия с Японией.

Целью австралийских санкций стали восемь членов Совета по безопасности России, а Япония запретит новую эмиссию и распространение государственных облигаций России.

Позже стало известно и о санкциях со стороны Канады. Эти санкции касаются российского суверенного долга и сделок с ДНР и ЛНР. Также санкции затронут членов российского парламента, голосовавших за признание ДНР и ЛНР.

Кариньш: если Россия не будет продавать газ - есть альтернативы

Существуют другие возможности закупки газа, если Россия из-за примененных к ней санкций не будет продавать Европе газ, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении премьер-министр Кришьянис Кариньш, комментируя, повлечет ли введение санкций против России негативные последствия для экономики Европы и Латвии.

"Давайте помнить, что 92% всей нашей торговли - не с Россией. У нас с Россией осталось 8% [торговли]. Если мы вспомним, что было в 2000 году, то это день и ночь. Тогда у нас была почти полная зависимость", - сказал глава правительства.

Комментируя возможное повышение цен на газ, премьер-министр напомнил, что "у нас есть подземное хранилище газа", и этой зимой и весной нет никакой угрозы.

"В любом случае газ у нас сейчас есть. Нужно думать о следующем сезоне. Уже заказаны для Latvenergo грузы сжиженного газа, которые могут быть доставлены в Клайпеду и перекачаны в Инчукалнс", - сказал Кариньш.

По его словам, в худшем случае, если Россия перестанет продавать газ Латвии и Европе, "у нас есть другие места, где купить". "Посмотрим, будет ли Россия действительно готова не продавать газ, потому что это также означает отказ от денег, которые мы отдаем за него", - добавил глава правительства.

Германия может обойтись без российского газа

В Германии тоже не переживают, если вдруг Россия отключит подачу газа.

Министр экономики Германии Роберт Хабек пообещал, что потребители получат поддержку, если в краткосрочной перспективе вырастут цены из-за конфликта России и Украины.

Министры иностранных дел стран Балтии направятся в Украину

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич вместе с министрами иностранных дел Эстонии Эвой-Марией Лийметс и министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом посетит Украину 24 и 25 февраля, сообщили агентству LETA в МИД.

Министры посетят Украину, чтобы продемонстрировать ей солидарность и поддержку в то время, когда Россия предприняла очередную серьезную атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины.

У министров запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, председателем Верховной рады, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Алексеем Резниковым.