ВИДЕО ⟩ Украинского хоккеиста дисквалифицировали на год за расистский жест
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалификацировала нападающего сборной Украины и "Кременчуга" Андрея Денискина за расистский жест.
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалификацировала нападающего сборной Украины и "Кременчуга" Андрея Денискина за расистский жест.
Инцидент произошёл 26 сентября 2021 года в матче Украинской хоккейной лиги (УХЛ) между командами "Кременчуг" и "Донбасс". На 36-й минуте Денискин получил удаление до конца игры за расистский жест в адрес 24-летнего американского защитника Джалена Смерека.
Украинский игрок сделал вид, что чистит и ест банан перед темнокожим соперником.
После игры Денискин принёс публичные извинения за свой поступок, но был отстранён на три игры УХЛ и получил 10 матчей дополнительной дисквалификации.
Несмотря на дисквалификацию на 13 игр, дисциплинарная панель IIHF приняла решение дополнительно наказать игрока - Денискин на протяжении года не сможет участвовать во всех соревнованиях под эгидой IIHF, выставочных, товарищеских и схожих по концепции матчах.
Сам Денискин подчеркнул, что после инцидента ещё раз принёс извинения и лично попросил прощения у Смерека - по окончании игры он зашёл в раздевалку соперника и после разговора с американцем обменялся с ним рукопожатием.