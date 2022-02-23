ВИДЕО ⟩ Украинского хоккеиста дисквалифицировали на год за расистский жест

Инцидент произошёл 26 сентября 2021 года в матче Украинской хоккейной лиги (УХЛ) между командами "Кременчуг" и "Донбасс". На 36-й минуте Денискин получил удаление до конца игры за расистский жест в адрес 24-летнего американского защитника Джалена Смерека.

Украинский игрок сделал вид, что чистит и ест банан перед темнокожим соперником.

После игры Денискин принёс публичные извинения за свой поступок, но был отстранён на три игры УХЛ и получил 10 матчей дополнительной дисквалификации.

Несмотря на дисквалификацию на 13 игр, дисциплинарная панель IIHF приняла решение дополнительно наказать игрока - Денискин на протяжении года не сможет участвовать во всех соревнованиях под эгидой IIHF, выставочных, товарищеских и схожих по концепции матчах.