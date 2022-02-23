Ср, 23.02.2022
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ВИДЕО ⟩ Зверев разбушевался. Теннисист напал на судейскую вышку после поражения

Александр Зверев ФОТО: EPA/Scanpix

Третья ракетка мира Александр Зверев дисквалифицирован с соревнований в Акапулько из-за неспортивного поведения.

Инцидент произошёл 23 февраля, когда Зверев в паре с бразильцем Марсело Мело уступил британцу Ллойду Гласспулу и финну Харри Хелиовааре - 2:6, 6:4, 6:10.

Во время матча Зверев несколько раз обматерил арбитра, назвал его идиотом и высказал резкое недовольство работой судьи. После матча раздосадованный проигрышем Зверев раздолбал ракетку о вышку, при этом он чуть не попал судье по ноге. Затем теннисист отдал сломанную ракетку юному болельщику и покинул корт.

Директоратом турнира были незамедлительно приняты санкции, и Александр был отстранён от дальнейшего участия в турнире, сообщает официальный Twitter АТР.

Во втором круге Зверев, посеянный в одиночном разряде под вторым номером, должен был встретиться с немцем Петером Годжовчиком. Таким образом, Годжовчик, получивший место в основной сетке турнира как lucky loser, вышел в третий круг без борьбы.


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