ВИДЕО ⟩ Зверев разбушевался. Теннисист напал на судейскую вышку после поражения
Третья ракетка мира Александр Зверев дисквалифицирован с соревнований в Акапулько из-за неспортивного поведения.
Третья ракетка мира Александр Зверев дисквалифицирован с соревнований в Акапулько из-за неспортивного поведения.
Инцидент произошёл 23 февраля, когда Зверев в паре с бразильцем Марсело Мело уступил британцу Ллойду Гласспулу и финну Харри Хелиовааре - 2:6, 6:4, 6:10.
Во время матча Зверев несколько раз обматерил арбитра, назвал его идиотом и высказал резкое недовольство работой судьи. После матча раздосадованный проигрышем Зверев раздолбал ракетку о вышку, при этом он чуть не попал судье по ноге. Затем теннисист отдал сломанную ракетку юному болельщику и покинул корт.
Kann man sich gar nicht vorstellen, wie dieser ausgeglichene junge Mann Frauen Gewalt antun soll. #zverev— 4yl1n (@kleinermemsch) February 23, 2022
pic.twitter.com/GqNvzHOkns
Директоратом турнира были незамедлительно приняты санкции, и Александр был отстранён от дальнейшего участия в турнире, сообщает официальный Twitter АТР.
Во втором круге Зверев, посеянный в одиночном разряде под вторым номером, должен был встретиться с немцем Петером Годжовчиком. Таким образом, Годжовчик, получивший место в основной сетке турнира как lucky loser, вышел в третий круг без борьбы.