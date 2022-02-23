ВИДЕО ⟩ Зверев разбушевался. Теннисист напал на судейскую вышку после поражения

Инцидент произошёл 23 февраля, когда Зверев в паре с бразильцем Марсело Мело уступил британцу Ллойду Гласспулу и финну Харри Хелиовааре - 2:6, 6:4, 6:10.

Во время матча Зверев несколько раз обматерил арбитра, назвал его идиотом и высказал резкое недовольство работой судьи. После матча раздосадованный проигрышем Зверев раздолбал ракетку о вышку, при этом он чуть не попал судье по ноге. Затем теннисист отдал сломанную ракетку юному болельщику и покинул корт.

Kann man sich gar nicht vorstellen, wie dieser ausgeglichene junge Mann Frauen Gewalt antun soll. #zverev



pic.twitter.com/GqNvzHOkns — 4yl1n (@kleinermemsch) February 23, 2022

Директоратом турнира были незамедлительно приняты санкции, и Александр был отстранён от дальнейшего участия в турнире, сообщает официальный Twitter АТР.