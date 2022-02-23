В Польше отменят большинство Covid-ограничений
Польша с 1 марта отменит практически все Covid-ограничения кроме обязанности ношения масок в общественных местах, заявил в среду, 23 февраля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Польша с 1 марта отменит практически все Covid-ограничения кроме обязанности ношения масок в общественных местах, заявил в среду, 23 февраля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"После консультаций с медиками и, наблюдая за тем, что делается у нас и в соседних странах, мы видим, что можно отменить значительную часть ограничений. Будет обязательно только ношение масок в общественных местах", - сказал Моравецкий.
Маски для лица и в дальнейшем будут обязательным требованием в таких общественных местах, как магазины и транспортные средства, но будут отменены ограничения на количество посетителей магазинов, ресторанов и учреждений культуры.
Работу смогут возобновить дискотеки и клубы, а государственные учреждения перестанут работать удаленно, заявил правительство.
"Все больше стран отменяет ограничения, одновременно поощряя людей вакцинироваться. Мы сегодня отменяем большую часть ограничений, оставляя в силе самые необходимые", - сказал Моравецкий.
В среду в Польше зарегистрировано 20 456 новых Covid-случаев и 360 смертей.