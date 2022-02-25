Анастасия Мазепина - дочь одного из самых богатых людей России и главный фанат единственного русского в "Ф-1"

Лучший результат Мазепина в 2021 году - это 14-е место на Гран-при Азербайджана, 5 сходов и итоговая 21 позиция по итогам сезона. Согласитесь, с такими успехами сложно иметь огромную армию фанатов. Несмотря на это, 22-летний российский пилот "Хааса" в следующем сезоне ставит себе амбициозные задачи.
"Для меня главная цель - показать результат, а как отреагирует публика, зависит не от меня. Я хочу принести первую победу в "Формуле-1" для нашей страны", - сказал российский гонщик в эфире "Матч ТВ".
Поддерживать Никиту несмотря на ни на что будет его сестра Анастасия, которая младше брата на два с половиной года.
Сейчас Анастасия учится в МГУ, а до этого она училась в британской The King’s School в Кентербери. Там ей нравилось больше: "В Англии интереснее. Там на уроках дают больше информации, которая тебе нужна, а не только то, что в учебнике написано. И намного больше практики. Все лучше запоминается", - говорила Настя.
А ещё, судя по Instagram девушки, она очень любит путешествовать. Каждый август, например, она отправляется на Сардинию к своему отцу - председателю совета директоров "Уралхима" Дмитрию Мазепину. Июль же, по обычаю, проведит с мамой. Родители развелись несколько лет назад.
"Любимое моё путешествие, которое я всегда вспоминаю, это Мальдивские острова, я там была два раза с родителями. Это был просто райский отдых. От всего абстрагируешься, от сложной жизни", - делилась впечатлениями девушка.
В интервью Tatler она рассказывала, что не хочет зависеть от родителей. "Я очень благодарна им за то, что они мне дают возможность получать такое образование, но мне не принадлежит то, что им принадлежит. Это всё равно их заслуги, а я хочу добиться того же, но сама. Жить на средства родителей - нет, я не считаю, что это правильно", - говорит дочь одного из самых богатых людей России.