Анастасия Мазепина - дочь одного из самых богатых людей России и главный фанат единственного русского в "Ф-1"

Лучший результат Мазепина в 2021 году - это 14-е место на Гран-при Азербайджана, 5 сходов и итоговая 21 позиция по итогам сезона. Согласитесь, с такими успехами сложно иметь огромную армию фанатов. Несмотря на это, 22-летний российский пилот "Хааса" в следующем сезоне ставит себе амбициозные задачи.

"Для меня главная цель - показать результат, а как отреагирует публика, зависит не от меня. Я хочу принести первую победу в "Формуле-1" для нашей страны", - сказал российский гонщик в эфире "Матч ТВ".

Поддерживать Никиту несмотря на ни на что будет его сестра Анастасия, которая младше брата на два с половиной года.

Сейчас Анастасия учится в МГУ, а до этого она училась в британской The King’s School в Кентербери. Там ей нравилось больше: "В Англии интереснее. Там на уроках дают больше информации, которая тебе нужна, а не только то, что в учебнике написано. И намного больше практики. Все лучше запоминается", - говорила Настя.

А ещё, судя по Instagram девушки, она очень любит путешествовать. Каждый август, например, она отправляется на Сардинию к своему отцу - председателю совета директоров "Уралхима" Дмитрию Мазепину. Июль же, по обычаю, проведит с мамой. Родители развелись несколько лет назад.

"Любимое моё путешествие, которое я всегда вспоминаю, это Мальдивские острова, я там была два раза с родителями. Это был просто райский отдых. От всего абстрагируешься, от сложной жизни", - делилась впечатлениями девушка.