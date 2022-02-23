Комиссия Сейма поддержала привязку госфинансирования партий к минимальной зарплате

Депутаты оппозиции Рамона Петравича, Вячеслав Домбровский и Улдис Аугулис (Союз зеленых и крестьян) заявили, что такие изменения приведут к увеличению финансирования партий в будущем, когда будет повышена минимальная заработная плата.

Петравича отметила, что на уровне Евросоюза обсуждаются рекомендации по повышению минимальной заработной платы, а это значит, что в Латвии она должна увеличиться с нынешних 500 евро до 600 или 650 евро. После этих поправок средства, доступные партиям, также будут быстро увеличиваться. Петравича подчеркнула, что в таком случае потенциальную дополнительную прибавку в полмиллиона-миллион евро в будущем лучше выделить, например, на покрытие расходов на операции для детей.

Домбровский указал, что в этих предложениях наблюдается отступление от первоначальной цели законопроекта, представленного президентом Эгилом Левитсом, и он становится законопроектом по увеличению финансирования партий. Домбровский подчеркнул, что следует проконсультироваться с Министерством финансов о влиянии таких поправок на среднесрочный государственный бюджет. Политик также заявил, что такая привязка может быть введена только в том случае, если зарплаты учителей и полицейских также будут привязаны к уровню минимальной заработной платы.

Аугулис подчеркнул, что эти предложения нельзя принимать в спешке, так как они не обсуждались. Он сослался на слова советника президента Яниса Плепса о том, что Левитс внес поправки по другой, более узкой теме, и подытожил, что в отсутствие анализа предлагаемых изменений ни предложения, ни сам законопроект пока не стоит принимать.

Представитель Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Анна Алешина концептуально поддержала идею привязки финансирования к минимальной или средней заработной плате, но указала, что следует уточнить мнение Минфина.

Представитель Минфина на заседании комиссии заявил, что эти предложения не следует поддерживать, так как средства могут быть выделены из ежегодного финансирования.

Глава центра общественной политики "Providus" Ивета Кажока указала, что в настоящее время Сейм не имеет возможности принять соответствующее решение по этим предложениям, поскольку нет данных, позволяющих оценить, получают ли партии достаточное финансирование или избыточное. Из слов Кажоки также можно сделать вывод, что в будущем дискуссии о повышении минимальной заработной платы рискуют быть восприняты общественностью в контексте того, что партии таким образом увеличивают свое финансирование.

Заседание бюджетной комиссии по предложениям о поправках в законе планируется продолжить во второй половине дня.