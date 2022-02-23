Министр хочет приостановить участие рижского "Динамо" в КХЛ

"Я надеюсь, что мы наконец перестанем говорить о спорте (да, и о музыке), который "якобы" не имеет отношения к политике... Да, я особо хочу выделить рижское "Динамо" и то, что эта "история" с участием в "открытом чемпионате России" должна закончиться", - написала Муйжниеце во вторник в своем Twitter-аккаунте.
В среду Латвийское радио сообщило, что министр образования и науки вскоре предложит внести изменения в Закон о спорте, чтобы приостановить участие рижского "Динамо" в КХЛ, которая, по сути, является открытым чемпионатом России по хоккею.
"В ближайшие дни я обязательно призываю решить, что в этой ситуации нашим спортсменам и нашим командам следует запретить участвовать в чемпионатах других стран за пределами Европейского союза", - сказала Муйжниеце в беседе с Латвийским радио.
"Это политическое решение, хотим ли мы, чтобы наши команды, всё равно, частные или нет, принимали участие в (зарубежных чемпионатах). Я не могу сказать, будет ли это на самом деле, но то, что я вижу сейчас как решение - это Закон о спорте, устанавливающий это ограничение или усиливающий процедуру оценивания", - указала министр.
В разговоре с Латвийским радио во вторник, 22 февраля, Юрис Савицкис, председатель совета рижского "Динамо" отказался комментировать будущее клуба в чемпионате КХЛ, а также воздержался от выражения своего мнения по поводу желания фан-клуба команды "Йокерит" из Хельсинки немедленно выйти из чемпионата КХЛ.
В этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ, завершившегося досрочно из-за пандемии Covid-19, рижское "Динамо" заняло последнее, 12-е место в общем зачёте Западной конференции с 37 очками в 45 играх.
Рижское "Динамо" восемь сезонов подряд не выходило ни в плей-офф КХЛ, ни в Кубок Гагарина. Последний раз рижане попадали в плей-офф в 2014 году.
Чемпионат КХЛ был основан в 2008 году. За 14 сезонов рижское "Динамо" пять раз выходило в плей-офф.
Генеральным спонсором рижского "Динамо" является российская компания "Газпром экспорт".