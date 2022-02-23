Муйжниеце предложит изменения в Закон о спорте, чтобы приостановить участие рижского "Динамо" в КХЛ

"Я надеюсь, что мы наконец перестанем говорить о спорте (да, и о музыке), который "якобы" не имеет отношения к политике... Да, я особо хочу выделить рижское "Динамо" и то, что эта "история" с участием в "открытом чемпионате России" должна закончиться", - написала Муйжниеце во вторник в своем Twitter-аккаунте.

В среду Латвийское радио сообщило, что министр образования и науки вскоре предложит внести изменения в Закон о спорте, чтобы приостановить участие рижского "Динамо" в КХЛ, которая, по сути, является открытым чемпионатом России по хоккею.

"В ближайшие дни я обязательно призываю решить, что в этой ситуации нашим спортсменам и нашим командам следует запретить участвовать в чемпионатах других стран за пределами Европейского союза", - сказала Муйжниеце в беседе с Латвийским радио.

"Это политическое решение, хотим ли мы, чтобы наши команды, всё равно, частные или нет, принимали участие в (зарубежных чемпионатах). Я не могу сказать, будет ли это на самом деле, но то, что я вижу сейчас как решение - это Закон о спорте, устанавливающий это ограничение или усиливающий процедуру оценивания", - указала министр.

. @IZM_gov_lv ministre @anita_muizniece (JKP) uzskata, ka @hcDINAMORIGA komandai būtu jāpārtrauc dalība @khl, kas faktiski ir Krievijas atklātais čempionāts.



Jau drīzumā Muižniece rosināšot izmaiņas arī „Sporta likumā”.



Foto: Edijs Pālens/LETA pic.twitter.com/SxloSgNpNO — Latvijas Radio Ziņas (@LRZinas) February 23, 2022

Es ceru, ka beidzot runas par sportu (jā, arī mūziku), kas "it kā" nesaistīts ar politiku, beigsim...

Jā, es īpaši gribu izcelt Rīgas Dinamo un to, ka šis "stāsts" par dalību "Krievijas atklātajā čempionātā" jābeidz pavisam. — Anita Muizniece (@anita_muizniece) February 22, 2022

В разговоре с Латвийским радио во вторник, 22 февраля, Юрий Савицкий, председатель совета рижского "Динамо" отказался комментировать будущее клуба в чемпионате КХЛ, а также воздержался от выражения своего мнения по поводу желания фан-клуба команды "Йокерит" из Хельсинки немедленно выйти из чемпионата КХЛ.

В этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ, завершившегося досрочно из-за пандемии Covid-19, рижское "Динамо" заняло последнее, 12-е место в общем зачёте Западной конференции с 37 очками в 45 играх.

Рижское "Динамо" восемь сезонов подряд не выходило ни в плей-офф КХЛ, ни в Кубок Гагарина. Последний раз рижане попадали в плей-офф в 2014 году.

Чемпионат КХЛ был основан в 2008 году. За 14 сезонов рижское "Динамо" пять раз выходило в плей-офф.