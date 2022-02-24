19-летний Эланга спас "Манчестер Юнайтед" от поражения

Атлетико Мадрид - Манчестер Юнайтед 1:1

Бенфика - Аякс 2:2

Оба матча среды завершились вничью. "Атлетико" в Мадриде принимал "Манчестер Юнайтед" и командам не удалось выявить победителя - 1:1. В целом "Атлетико" смотрелся предпочтительнее и заслуживал победы. Мадридцы дважды попали в перекладину, но смогли забить всего один.

На 7-й минуте встречи счёт открыл нападающий хозяев Жоау Феликс. Англичане сумели уйти от поражения на 80-й минуте - гол на счету 19-летнего шведского форварда Энтони Эланга.

В параллельном матча миром разошлись лиссабонская "Бенфика" и амстердамский "Аякс" - 2:2. Гости вышли вперёд на 18-й минуте после гола Душана Тадича. На 26-й минуте Себастьен Аллер отправил мяч в собственные ворота и сравнял счёт, но всего три минуты спустя Аллер вновь вывел вперёд "Аякс" и реабилитировался за автогол. Лиссабонцам удалось снова сравнять на 72-й минуте - отличился украинец Роман Яремчук, который вышел на замену за 10 минут до этого.

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между командами пройдут 15 марта в Манчестере и Амстердаме.

Следующие матчи Лиги чемпионов пройдут 8 марта, когда мюнхенская "Бавария" на своём поле сыграет с австрийским "Зальцбургом", а миланский "Интер" на выезде сыграет с "Ливерпулем".