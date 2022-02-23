Covid-19 ⟩ В больницу Страдиня поступило самое большое количество пациентов за последние недели

Всего в больнице Страдиня проходит лечение 161 пациент, инфицированный Covid-19, из которых 86 имеют первичный диагноз Covid-19. Еще у 75 пациентов Covid-19 был диагностирован, когда они обратились за помощью в связи с другой проблемой со здоровьем, но тест, проведенный во время госпитализации, оказался положительным.

"Пациенты, у которых Covid-19 - это вторичный диагноз, часто болеют бессимптомно, поэтому они могут не ощущать признаков инфекции. У пациентов может быть другая причина обратиться за помощью, когда они не знают, что заболели коронавирусом. Covid-19 также как вторичный диагноз может быть у пациентов, у которых инфекция усугубила существующее хроническое заболевание", - сказала Вейнберга.

Если причина госпитализации другая и у пациента положительный результат на Covid-19, его госпитализируют в специальное отделение.

"В каждом отделении есть отдельные палаты для пациентов с Covid-19. Фактически, если раньше мы открывали или перепрофилировали палаты для пациентов с Covid-19, теперь можно сказать, что положительные пациенты есть почти в каждом отделении больницы", - отметила Вейнберга.

Среди наиболее частых симптомов - быстрая утомляемость, слабость, сильные головные боли, температура.

Если у больного есть хроническое заболевание, долго не понижается температура, наблюдается сильная усталость, а рядом нет людей, которые могли бы о нем позаботиться, то организуется транспортировка в больницу.

Вейнберга добавила, что в настоящее время наблюдается небольшое снижение числа госпитализированных пациентов с более или менее тяжелым поражением легких, связанным с дельта-вариантом вируса. Эти пациенты попадают в отделение интенсивной терапии.