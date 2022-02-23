23 февраля в одном абзаце ⟩ Санкции ЕС, ЧП в Украине и затопленный остров с лошадьми
События вокруг ситуации в Украине по-прежнему остаются в центре внимания новостных порталов. Рассказываем о главных событиях в мире и Латвии за 23 февраля.
События вокруг ситуации в Украине по-прежнему остаются в центре внимания новостных порталов. Рассказываем о главных событиях в мире и Латвии за 23 февраля.
События дня в одном абзаце
Начнем! В Украине собираются объявить ЧП, а ЕС утвердил санкции против 351 депутата Госдумы РФ. В Украине эвакуируют диппредставительства России, а над посольством РФ в Киеве спуcтили российский флаг. Ринкевич посетит Украину, а Зеленский объявил о призыве резервистов. Урбанович заявил, что украинский кризис был следствием политики "одного мерзавца и одной правды", а Юрий Дудь прокомментировал решение Путина: "Эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал". Группа Prāta vētra отложила тур по России. Санкции, реплики и все самое важное об Украине можно прочитать в этой подборке. Вернемся к Латвии. После окончания режима ЧС правительство не планирует менять ограничения, а Госполиция выявила случаи, когда один человек более десяти раз получал вакцину от Covid-19 по чужим документам за вознаграждение. В Риге за надругательство над флагом Латвии задержан мужчина, также задержаны контрабандисты, которые продавали поддельные препараты для повышения потенции. После столкновения врезался в дерево и убежал с места ДТП; полиция ищет шофера. Муйжниеце предложит изменения в Закон о спорте, чтобы приостановить участие рижского "Динамо" в КХЛ, а украинского хоккеиста дисквалифицировали на год за расистский жест. И в конце немного увлекательного чтива: Могут ли эльфы быть темнокожими, или Как быть расистом и не замечать этого.
Все обсуждают
Конечно, Украину! В прошлую среду, 16 февраля, война не случилась, несмотря на громкие предупреждения в основном со стороны Запада. Спустя неделю ситуация изменилась кардинально - к 23 февраля Россия успела признать независимость донбасских "республик" и "легализовать" присутствие российской армии для "поддержания мира" на востоке Украины. В эфире "Кто вам платит?" ведущие обсудили тему, о которой сегодня говорят все - о войне, как информационной, так и реальной.
Чем себя порадовать?
Анна Дрибас - добрая и доверчивая девушка из Саласпилса, которая очень любит мечтать. Выросшая в музыкальной семье, где все профессионально владеют игрой на музыкальных инструментах и имеют специальное образование, она уже изначально понимала, что ее путь предопределен...
Галерея дня: Остров Пилс в Елгаве почти затоплен! Что происходит с 80 дикими лошадьми?