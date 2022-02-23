23 февраля в одном абзаце ⟩ Санкции ЕС, ЧП в Украине и затопленный остров с лошадьми

Конечно, Украину! ​В прошлую среду, 16 февраля, война не случилась, несмотря на громкие предупреждения в основном со стороны Запада. Спустя неделю ситуация изменилась кардинально - к 23 февраля Россия успела признать независимость донбасских "республик" и "легализовать" присутствие российской армии для "поддержания мира" на востоке Украины. В эфире "Кто вам платит?" ведущие обсудили тему, о которой сегодня говорят все - о войне, как информационной, так и реальной.