Кариньш в интервью CNN: Россия перебрасывает на Донбасс дополнительные силы

"По имеющейся в моем распоряжении информации, Путин перебрасывает дополнительные силы и танки на оккупированную территорию Донбасса", - сказал Кариньш в интервью CNN.

Он добавил: "По любому определению это вторжение одной страны в соседнюю страну".

На вопрос, идет ли речь о вводе новых российских сил в самопровозглашенные ЛНР и ДНР, независимость которых признал президент Владимир Путин, Кариньш ответил утвердительно.

Два других источника, сотрудничающих с американской разведкой, подтвердили CNN, что дополнительные российские войска действительно пересекли границу в районе Донбасса после того, как президент России Владимир Путин признал эти два региона и во вторник отдал приказ о размещении "миротворцев" в Донбассе. По словам высокопоставленного американского чиновника, знакомого с последними разведданными, Россия развернула от одной до двух так называемых батальонных тактических групп, основного боевого формирования РФ, каждая из которых насчитывает в среднем около 800 солдат.

Издание сообщило, что эта информация пока не проверена независимыми экспертами.

Премьер-министр указал, что европейские и американские санкции были лишь началом реакции Запада в отношении Москвы, если Путин продолжит эскалацию событий в Украине.

"На мой взгляд, то, что мы наблюдаем - это только первая волна санкций. Если Путин продолжит наращивать военное присутствие в Украине, демократический мир будет действовать незамедлительно. И так будет продолжаться, если Путин продолжит свои действия", - сказал Кариньш.

Премьер-министра Латвии спросили, ограничиваются ли путинские амбиции подчинением Украины или могут быть угрозы и для других соседних стран.

"Путин ясно дал понять, что, согласно его пониманию истории, он пытается восстановить своего рода Российскую империю. Мы живем во времена демократических национальных государств в Европе, а он пытается восстановить империю анахроничным способом", - ответил Кариньш.

"Это серьезное столкновение ценностей и идей. Путин не верит в право наций на самоопределение. Если он так говорит об Украине, то он то же самое может сказать и о любой другой европейской стране", - добавил премьер.