Кариньш в интервью CNN: Россия перебрасывает на Донбасс дополнительные силы
В интервью CNN премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что Россия вводит свои войска в восточную часть Украины.
В интервью CNN премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что Россия вводит свои войска в восточную часть Украины.
"По имеющейся в моем распоряжении информации, Путин перебрасывает дополнительные силы и танки на оккупированную территорию Донбасса", - сказал Кариньш в интервью CNN.
Он добавил: "По любому определению это вторжение одной страны в соседнюю страну".
На вопрос, идет ли речь о вводе новых российских сил в самопровозглашенные ЛНР и ДНР, независимость которых признал президент Владимир Путин, Кариньш ответил утвердительно.
Два других источника, сотрудничающих с американской разведкой, подтвердили CNN, что дополнительные российские войска действительно пересекли границу в районе Донбасса после того, как президент России Владимир Путин признал эти два региона и во вторник отдал приказ о размещении "миротворцев" в Донбассе. По словам высокопоставленного американского чиновника, знакомого с последними разведданными, Россия развернула от одной до двух так называемых батальонных тактических групп, основного боевого формирования РФ, каждая из которых насчитывает в среднем около 800 солдат.
Издание сообщило, что эта информация пока не проверена независимыми экспертами.
Премьер-министр указал, что европейские и американские санкции были лишь началом реакции Запада в отношении Москвы, если Путин продолжит эскалацию событий в Украине.
"На мой взгляд, то, что мы наблюдаем - это только первая волна санкций. Если Путин продолжит наращивать военное присутствие в Украине, демократический мир будет действовать незамедлительно. И так будет продолжаться, если Путин продолжит свои действия", - сказал Кариньш.
Премьер-министра Латвии спросили, ограничиваются ли путинские амбиции подчинением Украины или могут быть угрозы и для других соседних стран.
"Путин ясно дал понять, что, согласно его пониманию истории, он пытается восстановить своего рода Российскую империю. Мы живем во времена демократических национальных государств в Европе, а он пытается восстановить империю анахроничным способом", - ответил Кариньш.
"Это серьезное столкновение ценностей и идей. Путин не верит в право наций на самоопределение. Если он так говорит об Украине, то он то же самое может сказать и о любой другой европейской стране", - добавил премьер.
"By any definition that's a crossing of the sovereign territory into a neighboring country." - Latvian Prime Minister Arturs Krišjānis Kariņš tells CNN Putin is moving additional forces into the region of Ukraine that Russia recognizes as “independent”: https://t.co/4IaoOwJQEc pic.twitter.com/S4pbKPe0su— CNN Newsroom (@CNNnewsroom) February 23, 2022