Байден сообщил о введении санкций против оператора "Северного потока - 2"

О каких именно ограничениях идет речь, не уточняется.

"Сегодня я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и ее руководителей. Этот шаг - еще одна часть нашего первого этапа санкций в ответ на действия России в Украине. Как я ясно дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию", - сказал Байден.

Уже сообщалось, что правительство Германии остановит процесс сертификации газопровода "Северный поток - 2" до дальнейшего распоряжения.

Российский газопровод "Северный поток - 2" проходит по дну Балтийского моря от Усть-Луги до Грайфсвальда в Германии. Работы по укладке труб завершились в начале осени 2021 года.

Уже в ноябре власти Германии приостановили сертификацию оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG, заявив, что та должна привести свою организационно-правовую форму в соответствие с законами ФРГ.