Главы ДНР и ЛНР попросили у Путина помощи в "отражении агрессии" со стороны Украины

Агентство опубликовало фото обращений, предоставленные пресс-службой Кремля. На документах стоит дата - 22 февраля. В них сказано, что "военная агрессия со стороны Украины усиливается". Также в документах указано, что Украина продолжает наращивать военное присутствие на линии болевого соприкосновения, что якобы разрушает инфраструктуру ДНР и ЛНР, а также угрожает жизни мирных жителей.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, признал независимость так называемых Донецкой и Луганской народных республик, несмотря на предупреждения Запада о том, что такой шаг может привести к новым санкциям. 22 февраля Совет Федерации разрешил ввести на эти территории российские войска. Путин поручил Министерству обороны обеспечить, чтобы российские вооруженные силы "поддерживали мир" в так называемых республиках Донбасса. Этот указ означает официальное введение российской армии на уже фактически оккупированные восточные территории Украины.