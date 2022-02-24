Чт, 24.02.2022
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Анита Муйжниеце, министр образования и науки
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Главы ДНР и ЛНР попросили у Путина помощи в "отражении агрессии" со стороны Украины

ФОТО: AFP / Scanpix

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь "отразить агрессию" со стороны Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет "Медуза" со ссылкой на ТАСС.

Агентство опубликовало фото обращений, предоставленные пресс-службой Кремля. На документах стоит дата - 22 февраля. В них сказано, что "военная агрессия со стороны Украины усиливается". Также в документах указано, что Украина продолжает наращивать военное присутствие на линии болевого соприкосновения, что якобы разрушает инфраструктуру ДНР и ЛНР, а также угрожает жизни мирных жителей.

Руководители республик попросили Путина о помощи, сославшись на договоры о дружбе и взаимопомощи с Россией.

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Как сообщалось, президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, признал независимость так называемых Донецкой и Луганской народных республик, несмотря на предупреждения Запада о том, что такой шаг может привести к новым санкциям. 22 февраля Совет Федерации разрешил ввести на эти территории российские войска. Путин поручил Министерству обороны обеспечить, чтобы российские вооруженные силы "поддерживали мир" в так называемых республиках Донбасса. Этот указ означает официальное введение российской армии на уже фактически оккупированные восточные территории Украины.


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