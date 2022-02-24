Чт, 24.02.2022
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Янис Урбанович, лидер партии "Согласие"

ВИДЕО ⟩ Емельяненко победил Монсона в бою на голых кулаках

Вечером 23 февраля в Москве на "ЦСКА-Арене" состоялся бойцовский вечер промоушена Hardcore FC "Россия против США", в главном событии которого сошлись 40-летний российский боец Александр Емельяненко и 51-летний американец Джефф Монсон, имеющий российское гражданство.

Бой проходил на голых кулаках и в результате трёхраундового поединка победу единогласным решением судей одержал Александр Емельяненко.

Поединок получился не самым зрелищным. В первом раунде Емельяненко разбил сопернику лицо, а Монсон выглядел растерянным и упал в нокдаун. Во втором раунде американец стал активнее и несколько раз тяжело попал, в то время как российский боец выглядел усталым.

В заключительной двухминутке лицо Монсона было полностью в крови, но он продолжал драться и хотел достоять до конца. Российский боец был пассивен, хотя и попал несколько раз по Монсону.

"Я постараюсь и дальше вас радовать своими победами и не расстраивать поражениями. Сейчас кулаки залечу во время тренировочного процесса и сообщу, готов ли выступать и драться дальше", - сказал Александр после боя в эфире YouTube-канала Hardcore FC.

Отметим, что спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам смешанных единоборств (ММА), тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.

Емельяненко в профессиональной карьере провёл 39 поединков (29 побед, девять поражений и одна ничья). На счету 51-летнего Монсона в ММА 87 боёв (60 побед, 26 поражений и одна ничья).


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