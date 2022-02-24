ВИДЕО ⟩ Емельяненко победил Монсона в бою на голых кулаках

Бой проходил на голых кулаках и в результате трёхраундового поединка победу единогласным решением судей одержал Александр Емельяненко.

Поединок получился не самым зрелищным. В первом раунде Емельяненко разбил сопернику лицо, а Монсон выглядел растерянным и упал в нокдаун. Во втором раунде американец стал активнее и несколько раз тяжело попал, в то время как российский боец выглядел усталым.

В заключительной двухминутке лицо Монсона было полностью в крови, но он продолжал драться и хотел достоять до конца. Российский боец был пассивен, хотя и попал несколько раз по Монсону.

"Я постараюсь и дальше вас радовать своими победами и не расстраивать поражениями. Сейчас кулаки залечу во время тренировочного процесса и сообщу, готов ли выступать и драться дальше", - сказал Александр после боя в эфире YouTube-канала Hardcore FC.

Отметим, что спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам смешанных единоборств (ММА), тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.