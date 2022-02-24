Онлайн ⟩ Россия начала военную операцию в Украине. Взрывы слышны в Киеве и Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский также выступил с обращением. В нем он говорил на русском языке. Зеленский рассказал, что инициировал разговор с Путиным, но не получил ответа: "Мы будем защищаться. Не наступать, защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица, не наши спины - наши лица. Война это большая беда, и у этой беды большая цена во всех смыслах этого слова. Люди теряют деньги, репутацию, свободу, уровень жизни, но самое главное — теряют своих близких, теряют себя".