Чт, 24.02.2022
Бороться за Россию, спасать ее — это бороться за отстранение Путина и его клептократов от власти. Но а сейчас это означает и банальное "бороться за мир". Алексей Навальный, российский оппозиционер
Алексей Навальный, российский оппозиционер
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Онлайн ⟩ Россия начала военную операцию в Украине. Взрывы слышны в Киеве и Одессе

Владимир Путин ФОТО: Alexey Nikolsky/Scanpix

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Обращение транслировали по "России-24". В Киеве, Харькове, Одессе, Мариуполе (побережье Азовского моря), Николаеве и Херсоне близ Крыма слышны взрывы, передают СМИ. Собираем главное по ситуации.

"Уверен, что преданные офицеры и солдаты вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг", — сказал Путин. Он призвал украинских военнослужащих сложить оружие.

Путин возложил ответственность за возможное кровопролитие на украинские власти.

Президент Украины Владимир Зеленский также выступил с обращением. В нем он говорил на русском языке. Зеленский рассказал, что инициировал разговор с Путиным, но не получил ответа: "Мы будем защищаться. Не наступать, защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица, не наши спины - наши лица. Война это большая беда, и у этой беды большая цена во всех смыслах этого слова. Люди теряют деньги, репутацию, свободу, уровень жизни, но самое главное — теряют своих близких, теряют себя".

Тем временем в Нью-Йорке сейчас проходит экстренное заседание Совбеза ООН.


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