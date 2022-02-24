О начале военной операции в Украине Путин объявил в 5 утра по Риге

С 9 утра в Украине действует режим военного положения

Российские войска наносят удары по военной инфраструктуре по всей Украине

Атака идет, в том числе со стороны Беларуси и Крыма

Украина: к 12:00 погибли более сорока военнослужащих

Президент России Владимир Путин в пять утра объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Небо над Украиной уже закрыто, в стране - военное положение. Российские войска атакуют Украину, нанося удары по объектам военной инфраструктуры по всей стране. Атака идет, в том числе со стороны Беларуси и Крыма. Собираем главное по ситуации.

"Уверен, что преданные офицеры и солдаты вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг", - сказал Путин. Он призвал украинских военнослужащих сложить оружие. Путин возложил ответственность за возможное кровопролитие на украинские власти.

Президент Украины Владимир Зеленский также выступил с обращением. В нем он говорил на русском языке. Зеленский рассказал, что инициировал разговор с Путиным, но не получил ответа: "Мы будем защищаться. Не наступать, защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица, не наши спины - наши лица. Война - это большая беда, и у этой беды большая цена во всех смыслах этого слова. Люди теряют деньги, репутацию, свободу, уровень жизни, но самое главное - теряют своих близких, теряют себя".

Вскоре Зеленский ввел военное положение по всей территории Украины и выступил с новым обращением: "Уважаемые граждане Украины! Сегодня утром президент Путин объявил проведение специальной военной операции на Донбассе. Россия осуществила удары по нашей военной инфраструктуре и по нашим пограничникам, пограничным отрядам. Во многих городах Украины были слышны взрывы. Мы вводим военное положение на всей территории нашего государства. Минуту назад я провел разговор с президентом Байденом. США уже начали собирать международную поддержку.

Сегодня от вас, от каждого из вас, нужно спокойствие. По возможности оставайтесь, пожалуйста, дома. Мы работаем. Армия работает. Работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабинет министров Украины. Вскоре я опять выйду на связь. Без паники. Мы сильны. Мы готовы ко всему. Мы всех победим, потому что мы - Украина. Слава Украине!".

Около 8:00 по Риге Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал сообщение о том, что сейчас происходит в стране. По данным ведомства, Россия наносит удары по объектам военной инфраструктуры и аэродромам. Сообщения о высадке российского десанта в Одессе не соответствуют действительности:

"Сегодня, 24 февраля, в 5:00 Вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины отбивают воздушное нападение захватчика. Силы обороны государства пребывают в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонные позиции. Ситуация контролируемая. Информация относительно десантирования российских войск в Одессе не соответствует действительности. Вместе победим!".

Военные России и Украины спорят о потерях авиации. Представители Сухопутных войск Украины утверждают, что в Луганской области были сбиты шесть российских самолетов и вертолет. Минобороны России тем временем сообщило, что эти сообщения не соответствуют действительности.

В 12:00 по Риге советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге заявил, что в результате военной операции, которую начала Россия, уже погибли более сорока военнослужащих. По его словам, это произошло преимущественно за счет утренних ракетных и авиационных ударов. Но, как считает, Арестович, российское командование рассчитывало, что потерь будет "намного больше". Он добавил, что атаки пока не смогли нанести серьезный ущерб боеспособности армии Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. НАТО объявило, что проведет онлайн-саммит по Украине завтра, 25 февраля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже заяви, что у НАТО нет намерений развернуть силы альянса в Украине.

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