В Украине режим военного положения, в разных регионах вводится комендантский час

Российские войска наносят удары по военной инфраструктуре по всей Украине

Россия захватила Чернобыльскую АЭС

Латвия, Литва и Чехия приостановили выдачу виз россиянам

Президент США Джо Байден обещал "сокрушительный" пакет с санкциями против России

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Небо над Украиной уже закрыто, в стране - военное положение. Российские войска атакуют Украину, нанося удары по объектам военной инфраструктуры по всей стране. Собираем главное по ситуации.

"Уверен, что преданные офицеры и солдаты вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг", - сказал Путин. Он призвал украинских военнослужащих сложить оружие. Путин возложил ответственность за возможное кровопролитие на украинские власти.

Президент Украины Владимир Зеленский также выступил с обращением. В нем он говорил на русском языке. Зеленский рассказал, что инициировал разговор с Путиным, но не получил ответа: "Мы будем защищаться. Не наступать, защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица, не наши спины - наши лица. Война - это большая беда, и у этой беды большая цена во всех смыслах этого слова. Люди теряют деньги, репутацию, свободу, уровень жизни, но самое главное - теряют своих близких, теряют себя".

Вскоре Зеленский ввел военное положение по всей территории Украины и выступил с новым обращением: "Уважаемые граждане Украины! Сегодня утром президент Путин объявил проведение специальной военной операции на Донбассе. Россия осуществила удары по нашей военной инфраструктуре и по нашим пограничникам, пограничным отрядам. Во многих городах Украины были слышны взрывы. Мы вводим военное положение на всей территории нашего государства. Минуту назад я провел разговор с президентом Байденом. США уже начали собирать международную поддержку.

Сегодня от вас, от каждого из вас, нужно спокойствие. По возможности оставайтесь, пожалуйста, дома. Мы работаем. Армия работает. Работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабинет министров Украины. Вскоре я опять выйду на связь. Без паники. Мы сильны. Мы готовы ко всему. Мы всех победим, потому что мы - Украина. Слава Украине!".

Около 8:00 по Риге Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал сообщение о том, что сейчас происходит в стране. По данным ведомства, Россия наносит удары по объектам военной инфраструктуры и аэродромам. Сообщения о высадке российского десанта в Одессе не соответствуют действительности:

"Сегодня, 24 февраля, в 5:00 Вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины отбивают воздушное нападение захватчика. Силы обороны государства пребывают в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонные позиции. Ситуация контролируемая. Информация относительно десантирования российских войск в Одессе не соответствует действительности. Вместе победим!".

Военные России и Украины спорят о потерях авиации. Представители Сухопутных войск Украины утверждают, что в Луганской области были сбиты шесть российских самолетов и вертолет. Минобороны России тем временем сообщило, что эти сообщения не соответствуют действительности.

В 12:00 по Риге советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге заявил, что в результате военной операции, которую начала Россия, уже погибли более сорока военнослужащих. По его словам, это произошло преимущественно за счет утренних ракетных и авиационных ударов. Но, как считает, Арестович, российское командование рассчитывало, что потерь будет "намного больше". Он добавил, что атаки пока не смогли нанести серьезный ущерб боеспособности армии Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. НАТО объявило, что проведет онлайн-саммит по Украине завтра, 25 февраля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже заявил, что у НАТО нет намерений развернуть силы альянса в Украине. Однако НАТО пообещало, что Россия "заплатит очень высокую экономическую и политическую цену".

К 16:00 минобороны России отчиталось о своих первых "успехах". Согласно заявлению, были уничтожены 74 наземных объекта инфраструктуры Вооруженных сил Украины. В том числе 11 аэродромов.

Страны Европы начали приостанавливать выдачу виз россиянам. Латвия вслед за Чехией прекращает выдачу виз, кроме того, отзывает посла из России для консультаций. К 21:00 к ним присоединилась и Литва.

Мэр Киева Виталий Кличко ввел в городе комендантский час с 22:00 до 7:00. Вслед за ним это сделали в Днепре и Черкасской области. В Харьковской области комендантский час с 22:00 до 6:00.

В России ряде городов не дают собираться и задерживают участников антивоенных акций, перестали открываться сайты Кремля, Правительства РФ и Госдумы Р, а у банкоматов выстроились очереди.

Вечером около 18:00 Владимир Путин впервые появился на публике с момента объявления военной операции в Украине. Он общался с бизнесменами и заявил, что Россия начала военную операцию в Украине вынуждено, ей "не оставили шансов". Он также добавил, что Россия остается частью мировой экономики, и допустил, что в отношении России введут рестрикции.

Британия вводит новые санкции в отношении России. "Аэрофлот" в Британии больше работать не сможет, а российский банк будет полностью исключен из британской финансовой системы, заявил британский премьер Борис Джонсон в обращении к парламенту.

Минобороны России к вечеру 24 февраля сообщило, что российские военные выполнили все задачи на день, поставленные перед группировками войск. Об этом заявил представитель минобороны России Игорь Конашенков. "Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон", - привело его слова агентство ТАСС. "Всего в результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. С начала проведения специальной военной операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2" Вооруженных сил Украины", - заявил Конашенков.

Россия захватила Чернобыльскую АЭС. Это подтвердил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Президент США Джо Байден обещал "сокрушительный" пакет с санкциями против России. Он назвал российскую операцию в Украине неоправданным нападением. По его словам, лидеры стран G7 во время переговоров были солидарны в с ним.

Главное из обращения Байдена

США вводит санкции, которые включают:

Санкции против четырех государственных банков, включая ВТБ.

Санкции против российской элиты, получающей выгоду от действий Кремля.

Ограничения на операции в долларах, евро, фунтах и иенах для российского бизнеса.

Ограничения на импорт высокотехнологичной продукции в Россию на 50%. Санкции в том числе коснутся космической отрасли.

Ограничения на заимствования на рынках США и ЕС для крупнейших российских государственных компаний.

США не будут участвовать в прямых военных действиях, общаться с Путиным он также не планирует, отметил Байден. "Амбиции Путина не ограничиваются Украиной. Он хочет восстановить СССР", - заявил президент США. Он также добавил, что отключать Россию от SWIFT пока не будут. Завтра, 25 февраля, все лидеры стран-членов НАТО соберутся на саммит.

Лимит для россиян в банках Британии теперь - 50 тысяч фунтов. Премьер-министр Борис Джонсон объявил новые санкции для России: в Великобритании вводится лимит на депозиты в британских банках для россиян. "Новые ограничения подразумевают ограничение для состоятельных россиян доступа к банковским счетам в Великобритании, включая лимит в 50 тысяч фунтов на банковском счете", - сказал он.

Погибли десятки людей. Согласно информации Минздрава Украины, которые были опубликованы вечером 24 февраля, погибли 57 человек и 169 получили ранения.

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