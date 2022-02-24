Чт, 24.02.2022
Бороться за Россию, спасать ее — это бороться за отстранение Путина и его клептократов от власти. Но а сейчас это означает и банальное "бороться за мир". Алексей Навальный, российский оппозиционер
Алексей Навальный, российский оппозиционер
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Заявление министра обороны Латвии: Путин начал войну в Европе

Артис Пабрикс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Президент России Владимир Путин начал войну в Европе, и вся ответственность за последствия ложится на его плечи, заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс в микроблоге Twitter.

В то же время он указывает, что Латвии в безопасности. "Мы планируем проконсультироваться с союзниками о следующих шагах в ближайшее время", — сообщает Пабрикс.

Он пожелал силы и выдержки украинскому народу, попавшему в эту беду.

Как известно, Путин неожиданно выступил в четверг на российском телеканале "Россия-24", объявив, что Россия начала "военную операцию" в Украине, и призвав украинскую армию "сложить оружие".

Вскоре после этого телеканал "Дождь" сообщил, что из разных городов Украины, в том числе из Киева, поступают новости о взрывах. Все новости собираем тут:


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