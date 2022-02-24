Заявление министра обороны Латвии: Путин начал войну в Европе

В то же время он указывает, что Латвии в безопасности. "Мы планируем проконсультироваться с союзниками о следующих шагах в ближайшее время", — сообщает Пабрикс.

Он пожелал силы и выдержки украинскому народу, попавшему в эту беду.

Как известно, Путин неожиданно выступил в четверг на российском телеканале "Россия-24", объявив, что Россия начала "военную операцию" в Украине, и призвав украинскую армию "сложить оружие".