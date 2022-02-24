Заявление министра обороны Латвии: Путин начал войну в Европе
Президент России Владимир Путин начал войну в Европе, и вся ответственность за последствия ложится на его плечи, заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс в микроблоге Twitter.
Президент России Владимир Путин начал войну в Европе, и вся ответственность за последствия ложится на его плечи, заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс в микроблоге Twitter.
В то же время он указывает, что Латвии в безопасности. "Мы планируем проконсультироваться с союзниками о следующих шагах в ближайшее время", — сообщает Пабрикс.
Он пожелал силы и выдержки украинскому народу, попавшему в эту беду.
Как известно, Путин неожиданно выступил в четверг на российском телеканале "Россия-24", объявив, что Россия начала "военную операцию" в Украине, и призвав украинскую армию "сложить оружие".
Вскоре после этого телеканал "Дождь" сообщил, что из разных городов Украины, в том числе из Киева, поступают новости о взрывах. Все новости собираем тут: