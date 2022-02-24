Ринкевич отдал распоряжение эвакуировать из Киева дипломатических представителей Латвии

Как сообщил Ринкевич в интервью Латвийскому радио, сегодня утром в Киеве слышны отдаленные звуки взрывов.

Он указал, что первоначально "на какое-то время" дипломатическая работа Латвии в Украине будет перенесена из столицы Киева в западный город Львов, а дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от ситуации.

Ринкевич также призвал всех латвийских подданных эвакуироваться с Украины и в случае необходимости обращаться в посольство Латвии, а также следовать его заявлениям и инструкциям.

В основном эвакуация с Украины будет организована через Львов, добавил Ринкевич.