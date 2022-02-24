Чт, 24.02.2022
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  • Ринкевич отдал распоряжение эвакуировать из Киева дипломатических представителей Латвии

Ринкевич отдал распоряжение эвакуировать из Киева дипломатических представителей Латвии

Эдгар Ринкевич ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, который в настоящее время находится в Киеве, отдал распоряжение эвакуировать оттуда латвийских дипломатических представителей.

Как сообщил Ринкевич в интервью Латвийскому радио, сегодня утром в Киеве слышны отдаленные звуки взрывов.

Он указал, что первоначально "на какое-то время" дипломатическая работа Латвии в Украине будет перенесена из столицы Киева в западный город Львов, а дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от ситуации.

Ринкевич также призвал всех латвийских подданных эвакуироваться с Украины и в случае необходимости обращаться в посольство Латвии, а также следовать его заявлениям и инструкциям.

В основном эвакуация с Украины будет организована через Львов, добавил Ринкевич.

Сегодня рано утром Россия начала военную операцию на Украине, призывая украинскую армию сложить оружие.


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