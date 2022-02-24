Чт, 24.02.2022
На мой взгляд, то, что мы наблюдаем - это только первая волна санкций. Если Путин продолжит наращивать военное присутствие в Украине, демократический мир будет действовать незамедлительно Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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Глава МИД Латвии выступил за очень жесткие экономические санкции против России

Эдгар Ринкевич ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Санкции против России за ее военные действия против Украины должны быть очень жесткими, заявил в интервью Латвийскому радио министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, который в настоящее время находится в Киеве.

По его словам, после заявления президента Владимира Путина о начале "военной операции" на Украине санкции против России должны быть усилены и должны быть очень жесткими.

Ринкевич считает, что санкции должны включать запрет на технологии, а также отключение России от международных финансовых инструментов.

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Министр заявил, что происходящее в Украине в данный момент иначе как войной назвать нельзя. К сожалению, похоже, что война будет очень кровопролитной и прямо или косвенно коснется и Латвии, добавил политик.

Ринкевич признал, что сегодня утром в Киеве слышен отдаленный шум взрывов.

Министр добавил, что Латвия, несомненно, находится в безопасности, что гарантирует НАТО и расширение его контингента в нашей стране.

Ринкевич прогнозирует, что в ближайшее время Латвия столкнется с наплывом беженцев и другими последствиями войны, которые уже ранее прогнозировались, и на этот счет разработан план действий.


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