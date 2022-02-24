Латвия просит начать консультации по 4-й статье договора НАТО

Он указал, что вторжение в Украину - начало конца президента России Владимира Путина, так как такое вторжение не может не произвести впечатление на нападавшего.

Кроме того, он указал, что страны Балтии и Польша попросили начать консультации соответственно 4-й статье договора НАТО. Кроме того, в пятницу, 25 февраля, Левитс примет участие во внеочередном собрании руководителей стран Бухарестской девятки, чтобы обсудить, как укрепить восточный фланг.

О том, что Латвия просит начать консультации соответственно 4-му пункту договора НАТО, в Twitter сообщил и премьер-министр Кришьянис Кариньш.

4-я статья договора НАТО устанавливает, что государства-участники проводят совместные консультации всякий раз, когда считается, что территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого государства-члена находятся под угрозой.

"Вторжение России в Украину - недопустимая атака на ее суверенитет, демократию и общество", - сказал Кариньш.