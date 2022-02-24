Зеленский выступил с обращениями к гражданам Украины и России

Мы не одни, это правда. Украину в этом поддерживает много стран. Почему? Да потому что речь не о мире любой ценой, речь о мире и о принципах, о справедливости, о международном праве, о праве на самоопределение, о праве самим определять свое будущее, о праве каждого общества на безопасность и праве каждого человека на жизнь без угроз.

Это все важно для нас, это все важно для мира. Я точно знаю, что это важно и для вас. Мы точно знаем - нам не нужна война, ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей - мы будем защищаться. Не наступать - защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица. Не наши спины - наши лица.

Война - это большая беда. И у этой беды большая цена. Во всех смыслах этого слова. Люди теряют деньги, репутацию, уровень жизни, теряют свободу. Но самое главное: люди теряют своих близких, теряют себя.

На войне всегда всего не хватает. Чего хватает с лихвой - это боли, грязи, крови и смерти. Тысяч, десятков тысяч смертей.

Вам говорят, что Украина может представлять угрозу для России. Этого не было в прошлом, нет сейчас, не будет в будущем. Вы требуете гарантий безопасности от НАТО. И мы требуем гарантий нашей безопасности, безопасности Украины. От вас, от России и от других гарантов Будапештского меморандума.

Сегодня мы находимся вне любых оборонных альянсов. Безопасность Украины связана с безопасностью наших соседей. Поэтому сегодня надо говорить о безопасности всей Европы. Но наша главная цель - мир в Украине и безопасность наших граждан, украинцев. Для этого мы готовы говорить в том числе и с вами, в разных форматах, на любых площадках.

Война лишит гарантий всех. Гарантий безопасности не будет больше ни у кого. Кто от этого пострадает больше всего? Люди. Кто этого не хочет больше всего? Люди. Кто может этого не допустить? Люди. Есть ли эти люди среди вас? Уверен. Общественные деятели, журналисты, музыканты, актеры, спортсмены, ученые, доктора, блогеры, стендаперы, тиктокеры и многие другие - обычные люди, обычные, простые люди: мужчины, женщины, старики, дети, отцы и, главное, матери.

Ровно так же, как и люди в Украине, так же, как власти в Украине, - как бы вас ни пытались убедить в обратном.

Я знаю, что это мое обращение не покажут на российском телевидении. Но граждане России должны его увидеть. Они должны знать правду. А правда в том, что нужно остановиться, пока не поздно. Если руководство России не хочет ради мира садиться за стол с нами, возможно, оно сядет за стол с вами.

Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос. Но ответ зависит только от вас.