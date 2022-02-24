Размещенные в Беларуси российские военнослужащие присоединились к вторжению в Украину

Россия разместила в Беларуси около 30 000 военнослужащих.

Россия нападает на Украину с востока, где находятся недавно объявленные президентом России Владимиром Путиным независимыми сепаратистские образования на Донбассе, а также с юга - на Одессу.

Путин объявил о начале военной операции против Украины в 4:50 в четверг.

Из Украины приходят новости о взрывах

Телеканал "Дождь" сообщает, что из различных городов Украины, в том числе и из Киева, приходит информация о взрывах, сообщается о нападениях на военные объект и высадке десанта.

CNN со ссылкой на МВД Украины сообщает, что взрывы в Киеве - это ракетные удары.

Информация о взрывах приходит и из Харькова, Мариуполя и Одессы.

Газета "Украинская правда" сообщает, что обстреливаются военные объекты по всей Украине.

"Удары "Града" осуществляются вдоль всей границы - от Луганска до Житомира", - сообщил газете информированный источник.

Сообщается, что черноморский флот России начал десантную операцию в Азовском море и Одессе, высажен десант и в Мариуполе. В Харькове уничтожены ракеты и артиллерийское вооружение.

Советник министра внутренних дел Украины сообщил а Facebook, что нанесены ракетные удары на военные объекты в Киеве, Харькове и Днепре.

Четыре сильных взрыва произошли недалеко от линии фронта на Донбассе в Краматорске.