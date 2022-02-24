Размещенные в Беларуси российские военнослужащие присоединились к вторжению в Украину

Россия разместила в Беларуси около 30 000 военнослужащих.
Россия нападает на Украину с востока, где находятся недавно объявленные президентом России Владимиром Путиным независимыми сепаратистские образования на Донбассе, а также с юга - на Одессу.
Путин объявил о начале военной операции против Украины в 4:50 в четверг.
Из Украины приходят новости о взрывах
Телеканал "Дождь" сообщает, что из различных городов Украины, в том числе и из Киева, приходит информация о взрывах, сообщается о нападениях на военные объект и высадке десанта.
CNN со ссылкой на МВД Украины сообщает, что взрывы в Киеве - это ракетные удары.
Информация о взрывах приходит и из Харькова, Мариуполя и Одессы.
Газета "Украинская правда" сообщает, что обстреливаются военные объекты по всей Украине.
"Удары "Града" осуществляются вдоль всей границы - от Луганска до Житомира", - сообщил газете информированный источник.
Сообщается, что черноморский флот России начал десантную операцию в Азовском море и Одессе, высажен десант и в Мариуполе. В Харькове уничтожены ракеты и артиллерийское вооружение.
Советник министра внутренних дел Украины сообщил а Facebook, что нанесены ракетные удары на военные объекты в Киеве, Харькове и Днепре.
Четыре сильных взрыва произошли недалеко от линии фронта на Донбассе в Краматорске.
Происходит "российская военная операция по вторжению, чтобы уничтожить Украинское государство", - говорится в сообщении МИД Украины.