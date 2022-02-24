"Агрессия Путина не знает границ". Кариньш созвал внеочередное заседание правительства

В канцелярии премьер-министра агентству LETA сообщили, что внеочередное заседание правительства состоится в 12:00.
Кариньш указал на то, что таким образом Путин нарушил "правовые и духовные нормы" и что рано или поздно российскому президенту и остальным придется ответить. Об этом свидетельствует и история.
Премьер-министр Латвии подчеркнул, что теперь нужно продолжать оказывать поддержку Украине.
"Путин воюет практически со всем демократическим миром. На данный момент это Украина, но его агрессия не знает границ",
- подчеркнул премьер, добавив, что многие европейские страны надеялись, что Путин "не тот, каким кажется", но развернутая им война доказывает обратное.
Премьер-министр также проинформировал, что на вечер четверга запланировано заседание Европейского совета.
Кариньш сообщил в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама", что на заседании правительства планируется "запустить" все сценарии по приему беженцев с Украины. По его словам, вопрос уже не в том, будут ли беженцы, вопрос в том, когда они будут.
"Мы также обсудим, как еще мы можем оказать помощь Украине", - прокомментировал премьер.
Как сообщалось ранее, в четверг Путин выступил на телеканале "Россия-24", объявив, что Россия начала "военную операцию" на Украине и призвав украинскую армию сложить оружие.
Вскоре после этого телеканал "Дождь" сообщил, что новости о взрывах поступают из разных городов Украины, в том числе из Киева.