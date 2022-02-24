Чт, 24.02.2022
На мой взгляд, то, что мы наблюдаем - это только первая волна санкций. Если Путин продолжит наращивать военное присутствие в Украине, демократический мир будет действовать незамедлительно Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр
6

Видео ⟩ Вторжение России: пресс-конференция после заседания Кабинета министров

Кришьянис Кариньш ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В ответ на вторжение России на Украину премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш созвал в четверг заседание правительства. После него прошла пресс-конференция, за ходом которой следит и RUS TVNET.

В пресс-конференции принимали участие:

  • Премьер-министр Кришьянис Кариньш;
  • Министр внутренних дел Мария Голубева;
  • Министр экономики Янис Витенбергс.

Утром в интервью Латвийскому радио Кариньш указал на то, что таким образом Путин нарушил "правовые и духовные нормы" и что рано или поздно российскому президенту и остальным придется ответить. Об этом свидетельствует и история.

Премьер-министр Латвии подчеркнул, что теперь нужно продолжать оказывать поддержку Украине.

"Путин воюет практически со всем демократическим миром. На данный момент это Украина, но его агрессия не знает границ",

6

- подчеркнул премьер, добавив, что многие европейские страны надеялись, что Путин "не тот, каким кажется", но развернутая им война доказывает обратное.

Премьер-министр также проинформировал, что на вечер четверга запланировано заседание Европейского совета.

Кариньш сообщил в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама", что на заседании правительства планируется "запустить" все сценарии по приему беженцев с Украины. По его словам, вопрос уже не в том, будут ли беженцы, вопрос в том, когда они будут.

"Мы также обсудим, как еще мы можем оказать помощь Украине", - прокомментировал премьер.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back