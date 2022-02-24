Видео ⟩ Вторжение России: пресс-конференция после заседания Кабинета министров

В пресс-конференции принимали участие: Премьер-министр Кришьянис Кариньш;

Министр внутренних дел Мария Голубева;

Министр экономики Янис Витенбергс.

Утром в интервью Латвийскому радио Кариньш указал на то, что таким образом Путин нарушил "правовые и духовные нормы" и что рано или поздно российскому президенту и остальным придется ответить. Об этом свидетельствует и история.

Премьер-министр Латвии подчеркнул, что теперь нужно продолжать оказывать поддержку Украине.

"Путин воюет практически со всем демократическим миром. На данный момент это Украина, но его агрессия не знает границ",

- подчеркнул премьер, добавив, что многие европейские страны надеялись, что Путин "не тот, каким кажется", но развернутая им война доказывает обратное.

Премьер-министр также проинформировал, что на вечер четверга запланировано заседание Европейского совета.

Кариньш сообщил в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама", что на заседании правительства планируется "запустить" все сценарии по приему беженцев с Украины. По его словам, вопрос уже не в том, будут ли беженцы, вопрос в том, когда они будут.