Latvijas Pasts: мошенники отправляют поддельные письма от имени компании
Жителям следует быть осторожными, если они получат электронное письмо, якобы отправленное от имени Latvijas Pasts и предлагающее оплатить доставку задержанной посылки.
Жителям следует быть осторожными, если они получат электронное письмо, якобы отправленное от имени Latvijas Pasts и предлагающее оплатить доставку задержанной посылки.
Предприятие сообщило, что некоторые клиенты получают подозрительные электронные письма, отправленные якобы от имени Latvijas Pasts, с призывом оплатить доставку задержанной посылки. Компания рекомендует проверять адрес электронной почты отправителя,
Если вы получили такое поддельное сообщение, не открывайте ссылку, прикрепленную к электронному письму, потому что мошенники могут получить вашу личную информацию, включая имя, фамилию, персональный код или номер банковского счета, данные карты.
Если вы получили похожее письмо, компания просит уточнить информацию в центре обслуживания клиентов Latvijas Pasts.