Чт, 24.02.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Latvijas Pasts: мошенники отправляют поддельные письма от имени компании

ФОТО: Shutterstock

Жителям следует быть осторожными, если они получат электронное письмо, якобы отправленное от имени Latvijas Pasts и предлагающее оплатить доставку задержанной посылки.

Предприятие сообщило, что некоторые клиенты получают подозрительные электронные письма, отправленные якобы от имени Latvijas Pasts, с призывом оплатить доставку задержанной посылки. Компания рекомендует проверять адрес электронной почты отправителя,

потому что адреса электронной почты Latvijas Pasts всегда заканчиваются на "@ pasts.lv".

Если вы получили такое поддельное сообщение, не открывайте ссылку, прикрепленную к электронному письму, потому что мошенники могут получить вашу личную информацию, включая имя, фамилию, персональный код или номер банковского счета, данные карты.

Если вы получили похожее письмо, компания просит уточнить информацию в центре обслуживания клиентов Latvijas Pasts.


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