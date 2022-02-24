Latvijas Pasts: мошенники отправляют поддельные письма от имени компании

потому что адреса электронной почты Latvijas Pasts всегда заканчиваются на "@ pasts.lv".

Если вы получили такое поддельное сообщение, не открывайте ссылку, прикрепленную к электронному письму, потому что мошенники могут получить вашу личную информацию, включая имя, фамилию, персональный код или номер банковского счета, данные карты.