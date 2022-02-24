Армия Украины сообщила, что сбила пять российских самолетов и вертолет
Украинская армия в четверг сообщила, что сбила в Луганской области пять российских самолетов и вертолет.
Украинская армия в четверг сообщила, что сбила в Луганской области пять российских самолетов и вертолет.
"По информации командования Объединенных сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения ОС сбиты 5 самолетов и вертолет агрессоров", - говорится в сообщении Генштаба Украины в Facebook.
Министерство обороны России отрицает, что Украина сбила российские летательные аппараты, и утверждает, что силы противовоздушной обороны Украины подавлены, а военная инфраструктура авиабаз украинской армии выведена из строя.
Сухопутные силы ВСУ сообщают, что по состоянию на 8:20 в Луганской области уничтожено два танка и несколько грузовиков РФ.
"Оперативная информация с востока Украины. В районе Счастья уничтожены два танка и несколько грузовиков России", - говорится в сообщении.
Генштаб Украины: Россия наносит удары по военным объектам, ситуация под контролем
Россия в Украине наносит удары по объектам военной инфраструктуры и аэродромам, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины, охарактеризовав ситуацию как контролируемую.
В свою очередь информация о высадке десанта в Одессе не соответствует правде.
"Сегодня, 24 февраля, в 5:00 Вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины отбивают воздушное нападение захватчика. Силы обороны государства пребывают в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонные позиции. Ситуация контролируемая.
Информация относительно десантирования российских войск в Одессе не соответствует действительности. Вместе победим!"
- отметил Генштаб Вооруженных сил Украины.