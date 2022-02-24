В Киеве эвакуируют посольство Латвии; консульскую помощь можно будет получить во Львове

МИД вновь призывает жителей Латвии самостоятельно покинуть Украину, пока это еще возможно.

Нуждающиеся в помощи по организации выезда латвийцы могут отправиться во Львов, в хостел "Сакура", расположенный возле почтового отделения Nova Poshta Nr 17. В экстренных случаях следует звонить на круглосуточный телефон помощи МИД 26337711.

Высокопоставленные официальные лица Латвии решительно осудили российскую агрессию и призвали международное сообщество остановить ее. Латвия вместе со своими союзниками поддерживает начало консультаций по статье 4 НАТО для принятия решения о действиях Североатлантического союза.