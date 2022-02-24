В Киеве эвакуируют посольство Латвии; консульскую помощь можно будет получить во Львове
Происходит эвакуация посольства Латвии в Киеве, пункт консульской помощи откроется во Львове, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).
Происходит эвакуация посольства Латвии в Киеве, пункт консульской помощи откроется во Львове, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).
МИД вновь призывает жителей Латвии самостоятельно покинуть Украину, пока это еще возможно.
Высокопоставленные официальные лица Латвии решительно осудили российскую агрессию и призвали международное сообщество остановить ее. Латвия вместе со своими союзниками поддерживает начало консультаций по статье 4 НАТО для принятия решения о действиях Североатлантического союза.
Западные демократии и международные институции, включая Европейский союз и НАТО, едины в своем противостоянии российской агрессии и империализму, а также в поддержке Украины, подчеркнули в МИД.