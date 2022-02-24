Зеленский выступил с новым обращением: он призвал немедленно остановить Путина

"Важно получать правду из официальных источников. Сегодня Россия начала вторжение в Украину. Путин начал войну с Украиной, со всем демократическим миром. Он хочет уничтожить мое государство. Он хочет уничтожить наше государство и все то, что мы строили и ради чего живем, - заявил он, призвав не поддаваться панике. - Обращаюсь к каждому украинцу, который сейчас находится на нашей земле. Не поддаемся панике, делаем все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины".
По словам Зеленского, он уже провел переговоры с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем, главой Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
"Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира! Создать антипутинскую коалицию.
Немедленные санкции, оборонная и финансовая поддержка Украины! Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру", - сказал Зеленский.