Зеленский выступил с новым обращением: он призвал немедленно остановить Путина

"Важно получать правду из официальных источников. Сегодня Россия начала вторжение в Украину. Путин начал войну с Украиной, со всем демократическим миром. Он хочет уничтожить мое государство. Он хочет уничтожить наше государство и все то, что мы строили и ради чего живем, - заявил он, призвав не поддаваться панике. - Обращаюсь к каждому украинцу, который сейчас находится на нашей земле. Не поддаемся панике, делаем все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины".